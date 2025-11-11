ভিডিও ভাইরাল
পরকীয়া প্রেমিকার সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা
পরকীয়া প্রেমিকার সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা খেলেন এক যুবক। ধরা পড়ার পর রাস্তায় তাদের তিনজনের মধ্যে টানাহেঁচড়া ও বাকবিতণ্ডার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সম্প্রতি নাটকীয় এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্য প্রদেশের ইন্দোর শহরে।
জানা যায়, গত মাসে করবা চৌথের রাতে এক নারী তার স্বামীকে পরকীয়া প্রেমিকার সঙ্গে কেনাকাটা করতে দেখে রাগে ফেটে পড়েন। মুহূর্তেই রাস্তায় শুরু হয় উত্তেজনা, যা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল।
ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোরের নন্দা নগর এলাকায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সন্দীপ শামি। তিনি শহরের নগর প্রশাসন দপ্তরের কর্মচারী।
আরও পড়ুন>>
মেয়েরা কেন প্রেমিকের ছবি অনলাইনে শেয়ার করতে চায় না
ফোনে স্ত্রীর নাম ‘মোটু’ লিখে সেভ করায় বিচ্ছেদ, স্বামীকে জরিমানা
রাতে সাপ হয়ে কামড়াতে যান স্ত্রী, প্রশাসনের কাছে স্বামীর অভিযোগ
গত ১০ অক্টোবর প্রেমিকাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বের হয়েছিলেন সন্দীপ। এ সময় তার স্ত্রী হঠাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্বামীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।
इंदौर के नंदा नगर में करवा चौथ से पहले सड़क पर हुआ दिलचस्प और हाईवोल्टेज ड्रामा! अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारी संदीप शमी को उनकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ शॉपिंग करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा और गाली-गलौज जारी रही, जिसे राहगीरों ने… pic.twitter.com/UWULABfEjx— AajTak (@aajtak) October 12, 2025
প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণ করা ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, স্ত্রী এক হাতে স্বামী ও অন্য হাতে তার পরকীয়া প্রেমিকাকে ধরে টানছেন এবং জোরে জোরে চিৎকার করছেন। স্বামী ও তার প্রেমিকা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও ওই নারী তাদের ছাড়তে অস্বীকার করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে রাস্তায় চলে এই তীব্র বাকবিতণ্ডা।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনের অনেকে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। মুহূর্তেই সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ কেউ স্ত্রীর সাহসের প্রশংসা করছেন, আবার কেউ বলছেন, অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ্যে না আনাই ভালো ছিল।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সূত্র: ফ্রি প্রেস জার্নাল
কেএএ/