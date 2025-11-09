  2. আন্তর্জাতিক

মেয়েরা কেন প্রেমিকের ছবি অনলাইনে শেয়ার করতে চায় না

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
মেয়েরা কেন প্রেমিকের ছবি অনলাইনে শেয়ার করতে চায় না
মেয়েরা প্রেমিকের ছবি অনলাইনে শেয়ার করতে চায় না/ প্রতীকী ছবি: এএফপি

সামাজিক মাধ্যমে অন্য সব কিছু শেয়ার করলেও অনেক মেয়ে নিজের প্রেমিকের ছবি বা পরিচয় শেয়ার করতে চায় না। তেমনই একজন টাওয়ানা মুসভাবুরি। তিনি ইনস্টাগ্রামে ৩৩ হাজার অনুসারীর কাছে নিয়মিত নিজের জীবনযাপন শেয়ার করেন, কিন্তু কখনোই তার সঙ্গীর মুখ প্রকাশ করেন না।

টাওয়ানা বলেন, আমি চাই না কেউ যেন মনে করে, আমি কারও ওপর নির্ভরশীল। নিজের সবকিছু নিজের হাতেই করা, এটাই আমার লক্ষ্য।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘বয়ফ্রেন্ড ট্যাবু’

সম্প্রতি ব্রিটিশ ভোগে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ ‘ইজ হ্যাভিং এ বয়ফ্রেন্ড এমবারেসিং নাউ?’ এই প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। লেখক চ্যান্টে জোসেফ বলেন, বর্তমানে নারীরা ভাবেন, সম্পর্ক প্রকাশ করলে ‘ক্রিঞ্জ’ বা অতিরিক্ত নজরকাড়া মনে হতে পারে। তাই অনেক নারী চান সম্পর্কের সুবিধা নিতে, কিন্তু ‘বয়ফ্রেন্ড-অবসেসড’ হিসেবে ধরা না পড়তে।

আরও পড়ুন>>
সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকলে কী হয়
সম্পর্ক সুন্দর রাখার উপায় সঠিক যোগাযোগ
সঙ্গী আপনাকে ‘পকেটিং’ করছে বুঝবেন যেভাবে
যে কারণে মানুষ সম্পর্কে জড়ায়

প্রভাব ও সামাজিক প্রত্যাশা

সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট ক্রিয়েটর স্টেফানি ইবোয়াহ জানিয়েছেন, প্রেমিককে নিয়ে পোস্ট করার পর তার প্রায় এক হাজার কমে গেছে। ড. জিলিয়ান ব্রুকস বলেন, ইনফ্লুয়েন্সাররা নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড বা এস্থেটিক বিক্রি করেন। যদি তারা হঠাৎ সম্পর্ক পোস্ট করেন, দর্শক বিভ্রান্ত হয়।

অন্য নারীরাও সম্পর্ক প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন। পাঁচ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে থাকা মিলি বলেন, আমি চাই না, সবাই মনে করুক আমার পুরো ব্যক্তিত্বই সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

অনেকের জন্য সম্পর্ক ‘প্রাইভেট’ রাখা মানসিক নিরাপত্তার জন্য জরুরি। অ্যাথেরা বলেন, অযান্য মানুষের ঈর্ষা বা ‘এভিল আই’ (কুদৃষ্টি) এড়াতে আমরা সম্পর্ক প্রকাশ করি না।

সূত্র: বিবিসি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।