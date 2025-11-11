২০ বছর পর শিং-যুক্ত ‘লুসিফার’ মৌমাছি আবিষ্কার
অস্ট্রেলিয়ায় নতুন এক প্রজাতির মৌমাছি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে ‘মেগাচাইল লুসিফার’। গত ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম মৌমাছির কোনো নতুন প্রজাতির আবিষ্কৃত হলো।
কারটিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মোলিকোলার এন্ড লাইফ সায়েন্স’ এর গবেষক কিট প্রেন্ডারগাস্ট ২০১৯ সালে একটি বিপন্ন বন্যফুল পর্যবেক্ষণকালে এই মৌমাছি খুঁজে পান। এরপর এ মৌমাছি নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান পোলিনেটর সাপ্তাহিকের সঙ্গে মিলে এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে ‘জার্নাল অব হায়মেনোপ্টেরা রিসার্চ’।
মৌমাছিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মুখে ছোট শিং যা প্রাকৃতিকভাবে এ মৌমাছিকে ভয়ংকর শয়তানের চেহারার প্রতিচ্ছবি প্রদান করেছে। নেটফ্লিক্সের সিরিজ লুসিফার-এর সাথে মিল রেখে এ প্রজাতির মৌমাছির নামকরণ করা হয়েছে।
ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই প্রজাতির মৌমাছির সঙ্গে কোনো পরিচিত মৌমাছির মিলে নেই। জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা কোনো মৌমাছির ডিএনএ-এর সঙ্গেও এর মিল নেই।
গবেষকরা আশাবাদী যে, আবিষ্কারটি অজানা প্রজাতির প্রতি সাধারণের সচেতনতা বাড়াবে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিতে থাকা এলাকা গুলোতে। মৌমাছি এবং বন্যপরাগায়নকারীরা পরিবেশ ও উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র : সিবিএস
কেএম