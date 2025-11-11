  2. আন্তর্জাতিক

আজারবাইজান সীমান্তে তুরস্কের সামরিক কার্গো বিমান বিধ্বস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
সি-১৩০ সামরিক কার্গো বিমান/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

তুরস্কের সি-১৩০ নামের একটি সামরিক কার্গো বিমান আজারবাইজান–জর্জিয়া সীমান্তের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটি আজারবাইজান থেকে তুরস্কে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) জানিয়েছে, বিমানে কতজন ক্রু ছিলেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সার্চ ও রেসকিউ অভিযান শুরু হয়েছে যা আজারবাইজান ও জর্জিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হচ্ছে।

সি-১৩০ কার্গো বিমান সাধারণত তুরস্কের সেনাবাহিনী দ্বারা সামরিক কর্মী পরিবহন ও লজিস্টিক স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হয়। আজারবাইজান সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় দীর্ঘদিন ধরে দেশটিকে সামরিক সহযোগিতা দিয়ে আসছিল তুরস্ক।

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানটি আকাশ থেকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নিচে পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাদা ধোঁয়ার লাইন রেখে যাচ্ছে। ভিডিওটি তুরস্কের প্রাইভেট চ্যানেল এনটিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে।

সূত্র : এপি
কেএম 

