দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিড়ের মধ্যে উঠে গেল ট্রাক, আহত ২০

দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিড়ের মধ্যে উঠে গেল ট্রাক, আহত ২০
দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিড়ের মধ্যে ট্রাক উঠে যাওয়ার ঘটনায় ২০ জন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশটির একটি বাজারে ১৫০ মিটার (১৬৪.০৪ গজ) গতিতে চলা একটি বাস ভিড়ের মধ্যে উঠে যায়। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের কর্মীরা। খবর রয়টার্সের।
রাজধানী সিউল থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার (১২.৪৩ মাইল) পশ্চিমে বুচিওনে অবস্থিত একটি বাজারে এই ঘটনা ঘটেছে বলে একজন অগ্নিনির্বাপক কর্মকর্তা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন।
ট্রাকটি বাজারের দিকে দ্রুতগতিতে উল্টে গিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছেন, ট্রাকের চালক মাতাল অবস্থায় ছিলেন না। কী কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত নয়।
দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ গাড়িটি তদন্তকারীদের কাছে হস্তান্তর করবে বলে কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
টিটিএন