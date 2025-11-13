কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে কী হচ্ছে ভারতে?

কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে কী হচ্ছে ভারতে?
কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বেশ আলোচনা হচ্ছে ভারতে। দেশটিতে অনেকেই এ ধরনের পেঁয়াজ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে নন্দিতা আইয়ার নামে এক চিকিৎসকের পোস্ট ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
পেঁয়াজের গায়ে কালো গুঁড়োর মতো পদার্থটি দেখে অনেকে ভেবে বসেন, এটি হয়তো ময়লা। কিন্তু বাস্তবে এটি কোনো ময়লা নয়, বরং অ্যাসপারজিলাস নাইগার নামে এক ধরনের ছত্রাক। সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে বিক্রি হওয়া প্রায় সব পেঁয়াজেই এই কালো ছত্রাকের উপস্থিতি নিয়ে সতর্ক করেছেন ডা. নন্দিতা আইয়ার।
এক্সে তিনি লিখেছেন, এখন এমন পেঁয়াজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যার বাইরের স্তরে কালো ছত্রাক নেই। সব অ্যাপ, সুপারমার্কেট ও বাজার থেকে অর্ডার দিয়েও এমন পেঁয়াজ পাইনি যা সম্পূর্ণ পরিষ্কার।
আরও পড়ুন>>
পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক তুলে নিলো ভারত
শুল্ক কমিয়েও বাজার পাচ্ছে না ভারতের পেঁয়াজ
‘মৌসুম শেষের’ অজুহাতে দাম বাড়ছে পেঁয়াজের
পোস্টের নিচে অনেকে মন্তব্য করেছেন, তারাও একই সমস্যায় ভুগছেন। কেউ কেউ বলেছেন, অনলাইন ডেলিভারি অ্যাপের বদলে স্থানীয় বাজার থেকে সরাসরি পেঁয়াজ কেনা ভালো। আবার কেউ বলেছেন, বিষয়টি নতুন নয়, তবে বর্তমানে এই ছত্রাকের উপস্থিতি অনেক বেড়ে গেছে।
At this point, the only way to get onions that are not coated with black fungus is to take a paring knife to the vegetable market, peel, quality check and then buy. I’ve ordered from every single app/ supermarket and I’m sorry to say that I am yet to come across a single onion… pic.twitter.com/inWmX2F34W— Dr Nandita Iyer (@saffrontrail) November 12, 2025
পেঁয়াজে কেন কালো ছত্রাক হয়?
ডা. নন্দিতা আইয়ার আগেও অ্যাসপারজিলাস নাইগারযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে একটি তথ্যবহুল ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। তিনি জানান, এই ছত্রাক উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। এটি শুধু পেঁয়াজেই নয়, ফলমূল ও বাথরুমের দেওয়ালেও দেখা যায়।
তার মতে, আর্দ্র আবহাওয়া, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব, গুদামে দীর্ঘদিন মজুত থাকা এবং দ্রুত বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডগুলোর অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে স্টোর—এসব কারণেই পেঁয়াজে কালো ছত্রাক জন্মায়।
কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ কি খাওয়া যায়?
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, যদি ছত্রাক শুধু বাইরের স্তরে থাকে, তবে সেটি ছুলে ফেলে ভালোভাবে ধুয়ে রান্না করে খাওয়া যেতে পারে। তবে যদি একাধিক স্তরে কালো দাগ দেখা যায়, তাহলে ছুলে ফেলার পরও নিশ্চিত হতে হবে যে ভেতরের অংশ গোলাপি-সাদা ও পরিষ্কার আছে।
ডা. নন্দিতা বলেন, যদি পেঁয়াজে দুর্গন্ধ থাকে বা পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাহলে তা ফেলে দেওয়া উচিত। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ছত্রাক কখনও কখনও টক্সিন উৎপন্ন করতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
সতর্কতা ও সংরক্ষণের পরামর্শ
তিনি আরও বলেন, ছত্রাকযুক্ত পেঁয়াজ কাটার পর অবশ্যই হাত, ছুরি ও কাটিং বোর্ড সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে কালো ছত্রাক অন্য খাবারে ছড়িয়ে না পড়ে।
পেঁয়াজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যাগ বা বন্ধ বাক্সে না রেখে জালের ঝুড়িতে রাখলে বায়ু চলাচল হয়, যা ছত্রাকের বৃদ্ধি কমায়। এছাড়া একসঙ্গে অনেক পেঁয়াজ না কিনে প্রয়োজন অনুযায়ী তাজা পেঁয়াজ কেনাই ভালো।
আতঙ্ক নয়, সচেতনতা প্রয়োজন
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কালো ছত্রাকযুক্ত পেঁয়াজ খাওয়া নিয়ে অনেক অতিরঞ্জিত দাবি ছড়ালেও ভারতের এই চিকিৎসকের মতে, আতঙ্ক নয়, সচেতনতাই সবচেয়ে জরুরি। সঠিক খাদ্য নিরাপত্তা মেনে চললে যেমন নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব, তেমনি অপ্রয়োজনীয় খাদ্য অপচয়ও রোধ করা যায়।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/