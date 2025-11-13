ভারতের বদলে এখন কেন চীনে ছাপানো হয় নেপালের রুপি?

ভারতের বদলে এখন কেন চীনে ছাপানো হয় নেপালের রুপি?
ভারতের বদলে এখন চীনে ছাপানো হয় নেপালের রুপি। অতীতে ভারতে ছাপানো হলেও এখন চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান চায়না ব্যাংকনোট প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং করপোরেশন (সিবিপিএমসি) থেকে তাদের মুদ্রার নতুন নোট ছাপাচ্ছে নেপাল।
গত শুক্রবার (৭ নভেম্বর) নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (এনআরবি) চীনা প্রতিষ্ঠানটিকে এক হাজার রুপির ৪৩ কোটি নোটের নকশা, ছাপা ও সরবরাহের দায়িত্ব দিয়েছে।
এই কাজের জন্য নেপাল ব্যয় করবে প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ ৮৫ হাজার ডলার। ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দরপত্রের মধ্যে সিবিপিএমসি-ই ছিল ‘সবচেয়ে কম দামে যোগ্য দরদাতা’।
আরও পড়ুন>>
নেপালে অস্থিরতায় নতুন দুশ্চিন্তায় ভারত
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভারত ছাড়ছেন নেপালের নাগরিকরা
ভারতের সঙ্গে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে এত আলোচনা কেন?
গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নেপালের টাকা ছাপার চুক্তি জিতে আসছে এই চীনা কোম্পানি। এখন পর্যন্ত সাতবার টানা তারা এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নেপাল সরকার তাদের প্রায় ২৩৮ কোটি নোট ছাপানোর জন্য মোট ৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার পরিশোধ করবে।
চীন প্রথম নেপালের ব্যাংকনোট ছাপা শুরু করে ২০১৬ সালে, যখন তারা প্রথমবার এ ধরনের চুক্তি পায়।
এর আগে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত নেপালের মুদ্রা ছাপা হতো ভারতের নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড পেয়েছিল ৫০ রুপির ৩০ কোটি নোট ছাপার দায়িত্ব, যার মূল্য ছিল প্রায় ৫ কোটি ৪ লাখ ডলার।
তবে শুধু খরচ নয়, রাজনৈতিক কারণেও নেপাল এখন ভারতের বদলে চীনকে বেছে নিয়েছে। নেপালের নতুন নোটে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি অঞ্চলগুলোকে দেশটির অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেগুলো নিয়ে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। ফলে ভারত সরকারের জন্য এসব মানচিত্র-সংবলিত নোট ছাপা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠতো।
অন্যদিকে, চীন নেপালকে তুলনামূলক কম খরচে আধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসহ মুদ্রা ছাপার প্রস্তাব দিয়েছে। তাই এখন নেপালের সব ব্যাংকনোটই চীনে ছাপানো হয়।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/