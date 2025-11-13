সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ট্রাম্পের চুক্তি ভেঙ্গে ফের সংঘর্ষে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, ঘরছাড়া বহু পরিবার
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ করে আবারো সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। নতুন করে শুরু হওয়া এ সংঘাতে এরই মধ্যে একজন কম্বোডিয়ার দাই নাই নামের একজন নিহত হয়েছেন এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন। থাইল্যান্ডের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় কাম্বোডিয়া তাদের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে শত শত পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।
ভারতের বদলে এখন কেন চীনে ছাপানো হয় নেপালের রুপি?
ভারতের বদলে এখন চীনে ছাপানো হয় নেপালের রুপি। অতীতে ভারতে ছাপানো হলেও এখন চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান চায়না ব্যাংকনোট প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং করপোরেশন (সিবিপিএমসি) থেকে তাদের মুদ্রার নতুন নোট ছাপাচ্ছে নেপাল।
দৈনিক মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের প্রধানমন্ত্রী!
দৈনিক মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমান জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। খুব বেশি হলে সময়টা দাঁড়ায় চার ঘণ্টায়। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘এটি আমার ত্বকের জন্য ভালো নয়।’
১০ বছরের মধ্যে ঘরে ঘরে থাকবে রোবট
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) রোবটিকস জগতে আমূল পরিবর্তন আনার ফলে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই ঘরে ঘরে রোবটের ব্যবহার দেখা যাবে। ভবিষ্যতে রোবটকে মানুষ নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে।
উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিতে শিশু ও কিশোররা, দুই দশকে বেড়ে দ্বিগুণ
বিশ্বব্যাপী শিশু ও কিশোরদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের হার গত দুই দশকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর জন্য দায়ী অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কসরতের অভাবে দ্রুত বাড়তে থাকা স্থূলতা।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ
মাঝে কিছুটা কমার পর এবার গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে সোনার দাম। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের স্পট মার্কেটে সোনার দাম শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ২১৫ দশমিক ৮৭ ডলারে পৌঁছেছে, যা গত ২১ অক্টোবরের পর সর্বোচ্চ। (১ আউন্স= প্রায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি)
যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ডভাঙা শীত, আসছে বড় পরিবর্তন
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলে রেকর্ডভাঙা শীত দেখা দিয়েছে। দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে শীতলতার ঢেউ। একই সঙ্গে, পূর্বাঞ্চলের গ্রেট লেক এলাকায় প্রবল তুষারপাতের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা।
সংবিধান সংশোধন করে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বাড়ালো পাকিস্তান
সংবিধান সংশোধন করে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা আরও বাড়ালো পাকিস্তানের পার্লামেন্ট। তবে ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) জাতীয় পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ভোট পেয়ে বিলটি পাস হয়।
কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে কী হচ্ছে ভারতে?
কালো দাগযুক্ত পেঁয়াজ নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বেশ আলোচনা হচ্ছে ভারতে। দেশটিতে অনেকেই এ ধরনের পেঁয়াজ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে নন্দিতা আইয়ার নামে এক চিকিৎসকের পোস্ট ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
সৌদি আরবে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি, মক্কায় ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি
সৌদি আরবে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি দেখা দিয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) তুমুল বৃষ্টির পর মক্কার দক্ষিণাঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। তবে মক্কার কেন্দ্রীয় এলাকা, যেখানে পবিত্র মসজিদুল হারাম রয়েছে, সেখানে শুধু প্রবল বাতাস ও মেঘলা আকাশ দেখা গেছে, কোনো বৃষ্টি হয়নি।
যক্ষ্মা এখনো প্রাণঘাতী, এক বছরে ১২ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু
বিশ্বজুড়ে ২০২৪ সালে যক্ষ্মা (টিবি) রোগে ১২ লাখ ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে আগের বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ৩ শতাংশ কমেছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারির পর এই প্রথম যক্ষ্মা সংক্রমণ ও মৃত্যুহার একসঙ্গে হ্রাস পেয়েছে।
