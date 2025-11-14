ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাসিন্দাদের হামলা, সেনা সদস্যের গুলিতে নিহত ২

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাসিন্দাদের হামলা, সেনা সদস্যের গুলিতে নিহত ২
ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের একটি শহরে অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। একই দিনে ইসরায়েলি অবৈধ বাসিন্দারা ওই অঞ্চলের একটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কোরআন অবমাননা করে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা এমন তথ্য জানিয়েছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পশ্চিম তীরে বসতকারীদের সহিংসতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলসহ ইসরায়েলের ভেতর থেকেও ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কারমেই জুর বসতি এলাকার নিকটবর্তী স্থানে অভিযান চালানোর সময় আমাদের সেনারা দুই সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে। তারা সেনাদের ওপর হামলা চালাতে যাচ্ছিল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো মন্তব্য করেনি।
এদিকে, রামাল্লাহভিত্তিক ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, ইসরায়েলি বসতকারীরা দেইর ইস্তিয়া শহরের কাছে হাজ্জা হামিদা মসজিদে আগুন দিয়েছে এবং কোরআন অবমাননা করেছে। এছাড়াও মসজিদের ভেতরের অংশ ভাঙচুর করে দেয়ালজুড়ে নিন্দনীয় নানা বক্তব্য লিখে রেখে গেছে। আগুনের ঘটনায় মসজিদের একটি দেয়াল এবং অন্তত তিনটি কোরআন গ্রন্থ ও কিছু কার্পেট পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া মসজিদের দেয়ালে হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল— আমরা ভয় পাই না, আমরা আবার প্রতিশোধ নেব, এবং নিন্দা চালিয়ে যাও। এসব বার্তায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড প্রধান মেজর জেনারেল আভি ব্লুথকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্লুথ একদিন আগেই বসতকারীদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন।
এর আগে মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) মুখোশধারী কয়েক ডজন বসতকারী পশ্চিম তীরের বেইত লিদ ও দেইর শরাফ গ্রামে হামলা চালিয়েছে। সেখানে তারা গাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে আগুন দেয় এবং ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৯ হাজার ১৮৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৯৮ জন আহত হয়েছে।
সূত্র : এপি
কেএম