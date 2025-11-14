  2. আন্তর্জাতিক

ক্রোয়েশিয়ায় তুর্কি অগ্নিনির্বাপক বিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রোয়েশিয়ায় তুর্কি অগ্নিনির্বাপক বিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত
তুর্কি অগ্নিনির্বাপক বিমান/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

ক্রোয়েশিয়ার পশ্চিম উপকূলীয় শহর সেনজের নিকটে তুরস্কের একটি অগ্নিনির্বাপক বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় বিমানে থাকা পাইলট নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তুরস্কের বন ও পরিবেশমন্ত্রী ইব্রাহিম ইউমাকলি।

তিনি জানিয়েছেন, দুইটি তুর্কি অগ্নিনির্বাপক বিমান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বুধবার(১২ নভেম্বর) জাগরেবের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেগুলো রাতভর ক্রোয়েশিয়ার রিয়েকা বিমানবন্দরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৮ মিনিটে বিমান দুটি আবার জাগরেবের উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। কিছু দূর যাওয়ার পর আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে তারা ফিরে আসতে শুরু করে। এর মধ্যে একটি বিমান নিরাপদে রিয়েকায় অবতরণ করলেও অপর বিমানের সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরবর্তীতে সেনজ এলাকার কাছে বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। দুর্ঘটনায় পাইলট ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে।

এর আগে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) জর্জিয়ায়-আজারবাইজান সীমান্তে বিধ্বস্ত হয় তুর্কি সামরিক কার্গো বিমান সি-১৩০। সে দুর্ঘটনায় ২০ জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছিল। এ ঘটনায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তুরস্ক সাময়িকভাবে সব সি-১৩০ কার্গো বিমানের উড্ডয়ন স্থগিত করেছে।

সূত্র : এএফপি
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।