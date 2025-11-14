দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর কলকাতার হোটেলগুলোতে পুলিশের বিশেষ নজর
ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের পর কলকাতার পার্কস্ট্রিট চত্বরে এলাকার আবাসিক হোটেল-লজগুলোর দিকে বিশেষ নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন। কোনো অচেনা ব্যক্তিকে অযথা ঘোরাঘুরি করলে বা তার চলাচল সন্দেহজনক মনে হলেই ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।
জানা গেছে, সোমবার (১০ নভেম্বর) দিল্লির লাল কেল্লার কাছাকাছি বিস্ফোরণের পরে বৈঠকে বসে কলকাতা পুলিশের কর্মকর্তারা। পুলিশ কমিশনার নির্দেশ দেন, কোনো অচেনা ব্যক্তিকে অযথা ঘোরাঘুরি করতে দেখলে বা চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে তার ওপর নজর রাখতে হবে। বিভিন্ন জায়গার তল্লাশি চেকিং পয়েন্টগুলোর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।
পুলিশ কমিশনারের নির্দেশের পরই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে পার্কস্ট্রিট ও নিউমার্কেট চত্বরের এলাকার হোটেল ও লজগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।
এছাড়া হোটেলগুলোর রেজিস্টারবুকও চেক করা হচ্ছে। পাশাপাশি কোনো বিদেশি নাগরিক এসব হোটেলে উঠেছেন কি না, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।
কলকতার পুলিশের সদরদপ্তর জানিয়েছে, দিল্লির ওই ভয়াভহ ঘটনার জেরে কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানাকে সতর্ক করেছে। পেট্রোলিং ও তল্লাশি চেকিং করে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণের দুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে তদন্তের জন্যে এসেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার নিম গ্রামে অভিযান চালায় তারা।
ডিডি/এসএএইচ