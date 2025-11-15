বিহারে বিজেপি জোটের ভূমিধস জয়

বিহারে বিজেপি জোটের ভূমিধস জয়
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ বিপুল জয়ে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রতি অপ্রত্যাশিত গণসমর্থন তাদেরকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিয়েছে। বিপরীতে তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডির ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে। ২০২০ সালের আসনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম পেয়েছে দলটি।
২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় এনডিএ পেয়েছে ২০২টি আসন। আরজেডি মাত্র ৩৫টি আসনে সীমাবদ্ধ।
বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কিছু দল তোষণের রাজনীতি করেছে। কিন্তু এই জয় নতুন সমর্থনের প্রমাণ।
তিনি আরও বলেন, গঙ্গা বিহার পেরিয়ে বাংলায় যায়... বিহার বাংলা জয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বাংলাতেও জঙ্গলরাজের অবসান ঘটানো হবে।
এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদীয়মান শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে আসাদুদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম, যারা সিমাঞ্চল অঞ্চলে ৫টি আসন জিতেছে।
তেজস্বী যাদব নিজের আসনে জিতলেও লড়াইটি ছিল সারাদিনব্যাপী হাড্ডাহাড্ডি। ২০১৫ সাল থেকে তিনি একই আসনেই নির্বাচন করছেন।
২০২০ সালে আরজেডি ৭৫ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মাত্র ১২ আসন দূরে ছিল। এবার তাদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, বিধানসভায় বিরোধীদলীয় নেতার পদ পাওয়াও অনিশ্চিত।
অন্যদিকে, বিজেপির উত্থান ২০২০ সালের ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছে। যদিও জেডিইউ এবার উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো করেছে, তবুও বিজেপির পেছনেই রয়েছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এনডিএর এই বিপুল সাফল্যের পেছনে নারী ভোটারদের বড় ভূমিকা রয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম