ক্ষমা চেয়েও রক্ষা হচ্ছে না বিবিসির, মামলা করছেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার এক ভাষণের বিভ্রান্তিকর সম্পাদনার জন্য বিবিসি ক্ষমা চাইলেও এক থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করবেন।

এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমরা সম্ভবত আগামী সপ্তাহে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবো—এক বিলিয়ন থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে। আমার মনে হয়, এটা করতেই হবে। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে প্রতারণা করেছে।

গত সোমবার ট্রাম্পের আইনজীবীরা বিবিসিকে একটি নোটিস পাঠিয়ে অভিযোগ করেন যে ২০২১ সালের ক্যাপিটল হামলার আগে দেওয়া ট্রাম্পের একটি ভাষণের ভিডিও ভুলভাবে সম্পাদনা করে তাকে মানহানিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষতিপূরণের দাবির জন্য শুক্রবার পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাজ্যের জনগণ খুবই ক্ষুব্ধ, কারণ এতে প্রমাণ হয় বিবিসি হলো ভুয়া খবরের উৎস।

তিনি আরও জানান, এই বিষয়টি তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গেও তুলবেন। যদিও স্টারমার বিবিসির স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেননি।

ট্রাম্প বলেন, আমি তাকে ফোন করবো। তিনিও আমাকে ফোন দিয়েছেন। তিনি খুব বিব্রত।

গত বছর প্রচারিত একটি ডকুমেন্টারি সম্পর্কে বিবিসি সোমবার ক্ষমা চেয়ে জানায়, তাতে ভুলভাবে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল আক্রমণের ঠিক আগে ট্রাম্প সরাসরি সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ভিডিও সম্পাদনা নিয়ে তৈরি এই বিতর্কের কারণে বিবিসির মহাপরিচালক এবং শীর্ষ সংবাদ নির্বাহী পদত্যাগ করেছেন।

বিবিসি আরও জানায়, চেয়ারম্যান সামির শাহ ব্যক্তিগতভাবে হোয়াইট হাউজে চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে বিবিসি বলছে, যদিও আমরা ভিডিও সম্পাদনার ধরন নিয়ে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু মানহানির অভিযোগের কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে করি না।

সূত্র: এএফপি

