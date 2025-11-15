মালয়েশিয়ায় অভিবাসীবাহী নৌযানডুবিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯

মালয়েশিয়ায় অভিবাসীবাহী নৌযানডুবিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯
থাইল্যান্ড সীমান্তে মালয়েশিয়ার সমুদ্রসীমায় অভিবাসীদের বহনকারী একটি নৌযান ডুবে যাওয়ার সপ্তম দিনে এসে আরও একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ জনে।
মেরিটাইম মালয়েশিয়ার কেদাহ ও পেরলিস জোনের পরিচালক রোমলি মুস্তাফা জানান, শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে ল্যাংকাউইয়ের পুলাউ সিঙ্গা বেসার দ্বীপের কাছে এক পুরুষের নিথর দেহ ভেসে ওঠার খবর পান তারা। এর পরপরই ফায়ার সার্ভিস বিভাগের একটি নৌযান ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে মেরিটাইম মালয়েশিয়ার জেটিতে এনে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
রোমলি মুস্তাফা বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া ও সাগর উত্তাল থাকলেও সমগ্র অনুসন্ধান অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে কভার না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে। তারা দায়িত্ব পালনকারী সদস্যদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তারপরও নিখোঁজদের খুঁজে বের করার চেষ্টা কোনোভাবেই শিথিল করা হবে না।
শনিবারের অভিযানে মেরিটাইম মালয়েশিয়া, মেরিন পুলিশ ও রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভিকে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু সংস্থাও প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি সরকারি সংস্থার সহায়তায় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।
এদিকে, ডুবে যাওয়া নৌযান থেকে এখন পর্যন্ত ১৪ জনকে জীবিত অবস্থায় মালয়েশিয়ার জলসীমা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা তদন্তে সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রয়েছেন।
আহমাদুল কবির/একিউএফ/জেআইএম