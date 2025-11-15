রমজান ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানালো আমিরাত
রমজান ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করলো আমিরাত। ২০২৬ সালে মুসলিমদের বৃহত্তম এই ধর্মীয় উৎসব ২০ মার্চ (শুক্রবার) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে এমিরেটস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি।
সংস্থাটির চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আল জারওয়ান এক পূর্বাভাসে জানান, হিজরি ১৪৪৭ সনে রমজান মাসের চাঁদ ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেদিন চাঁদ দেখার পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, রমজান শুরু হতে পারে ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার)। চলতি হিসাব অনুযায়ী রমজান ৩০ দিন পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
যদি রমজান ৩০ দিনে সম্পন্ন হয়, তবে আমিরাতের অনুমোদিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী ঈদের ছুটিতে রমজানের ৩০তম দিনটিও যুক্ত হবে। এ কারণে দেশটির বাসিন্দারা ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত চারদিনের ছুটি পেতে পারেন।
যদি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস সঠিক থাকে, তবে ২০২৬ সালের ২০ মার্চ শাওয়ালের প্রথমদিন ও ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে। তবে চূড়ান্ত ঘোষণা দেবে আমিরাতের চাঁদ দেখা কমিটি।
সূত্র: গালফ নিউজ
