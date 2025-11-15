  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

মোদী জমানায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ, ভারতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তলানিতে
মোদী জমানায় কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে ভারতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তলানিতে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মতে, সরকারের নানা বিতর্কিত পদক্ষেপ ভারতের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০২৫ সালের রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারত ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫১তম স্থানে রয়েছে। গত বছর এই তালিকায় তারা ছিল ১৫৯তম।

যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ঠেকাতে কতটা প্রস্তুত ভেনেজুয়েলা?
যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ঠেকাতে কতটা প্রস্তুত ভেনেজুয়েলা? যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই হামলা করে, তাহলে তা মোকাবিলার সক্ষমতা আছে ভেনেজুয়েলার? তারা কি পারবে বিশাল তেল সম্পদ ও জনগণকে রক্ষা করতে? কয়েকদিন ধরেই এসব প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’, ‘অন্য কিছু’ ভাববেন না: পুলিশ
কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’। এ নিয়ে ‘অন্য কিছু’ না ভাবতে বললো ভারতের পুলিশ। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাতে জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে নওগাম থানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে নয়জন নিহত ও ৩২ জন আহত হন।

কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি ফিরছে কঙ্গোয়
কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি ফিরছে কঙ্গোয়। শনিবার (১৫ নভেম্বর) কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তিচুক্তির কাঠামোতে সই করেছে কঙ্গো সরকার এবং এম২৩ বিদ্রোহীরা।

সৌদিকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান দিতে পারেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের সঙ্গে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান চুক্তির কথা বিবেচনা করছেন। শুক্রবার তিনি বলেন, সৌদি আরবকে এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কথা বিবেচনা করছেন। খবর রয়টার্সের।

মূল্যস্ফীতি বাড়ায় ২০০ খাদ্যপণ্যে শুল্ক কমালেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের দাম বাড়ায় ভোক্তাদের উদ্বেগ মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইশ'র বেশি খাদ্যপণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন। কফি, গরুর মাংস, কলা, কমলার রসসহ নিত্য ব্যবহারের নানা পণ্য এই তালিকায় রয়েছে।

দ্য ইকোনমিস্ট/ আফ্রিকার পরবর্তী যুদ্ধ কীভাবে এড়ানো যায়?
তিন বছর আগে ইথিওপিয়ার সরকার দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলের শাসক দল টাইগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট (টিপিএলএফ) এর সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করে। ফলে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতের মধ্যে অন্যতম একটি সংঘাতের অবসান ঘটে। দুপক্ষের মধ্যে হওয়া চুক্তির আগে যে নৃশংস সংঘাত হয়েছে তাতে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়।

চীনের কুনলুন পর্বতে সোনার খনির সন্ধান
চীন পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমান্তের কাছে কুনলুন পর্বতমালায় বিরল এক সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। সরকারি ভূতাত্ত্বিকদের পরিচালিত জরিপে জানা গেছে, এই খনিতে মোট সোনার মজুত এক হাজার টনেরও বেশি হতে পারে।

ফ্রিডম হাউজের প্রতিবেদন/ ইন্টারনেটের স্বাধীনতায় এগিয়েছে বাংলাদেশ
টানা ১৫ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫ সালের ফ্রিডম অন দ্য নেট-এর মূল্যায়ণ অনুসারে ৭২টি দেশের মধ্যে ২৮টি দেশেই অবস্থার অবনতি হয়েছে, যেখানে ১৭টি দেশে সামগ্রিকভাবে উন্নতি হয়েছে।

নিজেদের নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলছে চীন
তাইওয়ানকে নিয়ে এক মন্তব্যের জেরে চীন তার নাগরিকদের জাপানে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে। গত ৭ নভেম্বর জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি পার্লামেন্টে বলেন, তাইওয়ানে যদি শক্তি প্রয়োগ বা সশস্ত্র হামলা হয় তাহলে জাপান সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে। তার এই মন্তব্যকে উসকানিমূলক বলে অভিযোগ করেছে চীন।

