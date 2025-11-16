মেক্সিকোতে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ১২০
মেক্সিকোতে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সরকারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভ-সংঘর্ষে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই পুলিশ কর্মকর্তা।
মাদক সহিংসতা এবং শেইনবাউমের নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে জেন-জির প্রতিনিধিরা বিক্ষোভের আয়োজন করে। তবে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সেখানে বিভিন্ন বয়সের বিক্ষোভকারীদের দেখা গেছে।
২০২৪ সালের অক্টোবরে দায়িত্ব নেন শেইনবাউম। তিনি ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরে ৭০ শতাংশের ওপরে জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল হত্যাকাণ্ডের কারণে তার নিরাপত্তা নীতি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।
মেক্সিকো সিটির নিরাপত্তা প্রধান পাবলো ভাজকুয়েজ সাংবাদিকদের বলেন, একদল ব্যক্তি সহিংসতা শুরু না করা পর্যন্ত প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল।
তিনি জানিয়েছেন, বিক্ষোভে প্রায় ১০০ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে এবং ২০ জন বিক্ষোভকারীও আহত হয়েছেন।
ভাজকুয়েজের মতে, ডাকাতি এবং হামলার মতো অপরাধের জন্য কর্তৃপক্ষ ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে। একটি সংবাদপত্রের সাংবাদিকের ওপরও হামলার খবর পাওয়া গেছে।
টিটিএন