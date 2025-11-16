ধর্ষণ মামলায় ‘প্রেমিক জিনকে’ অভিযুক্ত করলেন নারী

ধর্ষণ মামলায় ‘প্রেমিক জিনকে’ অভিযুক্ত করলেন নারী
ধর্ষণ মামলায় ‘প্রেমিক জিনকে’ অভিযুক্ত করলেন পাকিস্তানের এক নারী। জামাইয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় ওই নারী দাবি করেছেন, অভিযুক্তের ওপর ‘জিন ভর করেছিল’ এবং সে-ই এই অপকর্ম করতে বাধ্য করেছে।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের খবরে জানা যায়, পাঞ্জাবের ভাদর গ্রামে নিজের জামাইয়ের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন ৪০ বছর বয়সী এক নারী। গত বৃহস্পতিবার কাকরালি থানায় করা প্রথম তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) তিনি দাবি করেছেন, অভিযুক্তের ওপর ‘জিন’ ভর করে তাকে এসব কাজে বাধ্য করছে।
এফআইআরের কপিতে দেখা যায়, পাকিস্তান পেনাল কোডের ৩৭৬ ধারা, অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে।
এফআইআরে ওই নারী অভিযোগ করেন, ১৮ বছর বয়সী জামাই তাকে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেছে। তবে তার দাবি, জামাইয়ের ওপর একটি জিন ভর করে এবং সেই জিনই তাকে এমন কাজ করায়।
তিনি বলেন, ‘আদিল নামে এক জিন আমার প্রেমে পড়েছে।’ অভিযোগ অনুযায়ী, ওই জিন যখন অভিযুক্তের ‘নিয়ন্ত্রণ নেয়’, তখন ওই নারীর সঙ্গে ‘যৌনসম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে না।’
ভুক্তভোগীর দাবি, এসব ঘটনায় তার সংসারজীবন ‘ধ্বংস’ হয়ে গেছে। তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন।
পাকিস্তানে জিনের প্রভাবে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বিরল, তবে একেবারে নতুন নয়। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে লাহোর হাইকোর্ট ছয় বছর ধরে নিখোঁজ থাকা এক নারীর সন্ধান চেয়ে করা আবেদনে পাঞ্জাবের পুলিশপ্রধানকে তলব করেছিল। সেই মামলায় অভিযোগ ছিল, ভুক্তভোগীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলেছিল, নারীকে একটি জিন অপহরণ করেছে।
