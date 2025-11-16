ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ৩ চীনা নারী গ্রেফতার

ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ৩ চীনা নারী গ্রেফতার
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মায়ামি সমুদ্র সৈকত এলাকায় একাধিক ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে যৌনপেশায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন চীনা নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া তিনজন হলেন চ্যাং জিউ ইয়াং, ইউপিং সঙ এবং ইহং লুও।
আদালত নথি অনুযায়ী, তিনজনের বিরুদ্ধেই লাইসেন্স ছাড়া ম্যাসাজ ব্যাবসা পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়াও সঙ এবং লুও–এর বিরুদ্ধে যৌনপেশায় লিপ্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বন্ড কোর্টে হাজির করা হলে জানা যায়, তিনজনই মায়ামিতে নতুন এসেছেন এবং তাদের একজন গ্রেফতার হওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে এসেছিলেন। কোর্টে প্রত্যেকে ম্যান্ডারিন দোভাষীর মাধ্যমে বক্তব্য দেন এবং বিচারক তাদের বন্ডের শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।
গ্রেফতার নথিতে বলা হয়েছে, শেরিফের দফতর কয়েকদিন ধরে একাধিক ম্যাসাজ প্রতিষ্ঠানে গোপন অভিযান চালায়। এসব জায়গা সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে সেখানে যৌনপেশা চলত এবং ক্রাইম স্টপারসে এ নিয়ে একাধিক তথ্য জমা পড়েছিল।
সূত্র : সিবিএস নিউজ
