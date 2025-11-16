ভেনেজুয়েলায় হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প?

ভেনেজুয়েলায় হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প?
ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টানা কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক শক্তি সমাবেশের পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ট্রাম্পকে ভেনেজুয়েলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সামরিক কৌশল উপস্থাপন করা হয়। চারটি সূত্র জানায়, তিনি নিকোলাস মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযান চালানোর সুফল ও ঝুঁকি নিয়ে মূল্যায়ন করছেন।
এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’-এর অধীনে ক্যারিবীয় অঞ্চলে এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ ও প্রায় ১৫ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে।
এয়ার ফোর্স ওয়ানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমি মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এখনই বিস্তারিত বলতে পারবো না, তবে সিদ্ধান্তের কাছাকাছি আমি।’
উচ্চ পর্যায়ের গোপন বৈঠক
গত বুধবার মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ট্রাম্পকে প্রথম দফা ব্রিফিং দেন। এরপর বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওসহ জাতীয় নিরাপত্তা দল হোয়াইট হাউজের সিচুয়েশন রুমে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করে।
দুই বৈঠকেই ভেনেজুয়েলার ভেতরে নির্দিষ্ট সামরিক, সরকারি স্থাপনা ও মাদকপাচার রুটে বিমান হামলা, এমনকি মাদুরোকে সরাসরি টার্গেট করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। ট্রাম্প আগেও ভেনেজুয়েলার কোকেন উৎপাদন কেন্দ্র লক্ষ্যবস্তু করার পরিকল্পনা বিবেচনা করেছিলেন।
তবে প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা জানান, স্থল-লক্ষ্যে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পর্যাপ্ত আইনি ভিত্তি নেই। যদিও প্রয়োজনে তা তৈরি করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।
নজিরবিহীন সামরিক সমাবেশ
সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড পাঠিয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ারসহ এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ, আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা জাহাজ, উভচর আক্রমণজাহাজ, একটি আক্রমণাত্মক সাবমেরিন, পুয়ের্তো রিকোতে মোতায়েন করা ১০টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান।
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এরিক ফার্নসওয়ার্থের কথায়, ‘এই শতাব্দীতে এমন বড় সামরিক সমাবেশ আর হয়নি; ১৯৮৯ সালের পানামা অভিযানের পর এটিই সবচেয়ে বড়।’
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় ভেনেজুয়েলা পাল্টা ‘বৃহৎ সামরিক মোতায়েন’ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
