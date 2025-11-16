  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

লিবিয়ার উপকূলে নৌকা ডুবে ৪ বাংলাদেশির মৃত্যু
লিবিয়ার উপকূলে অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের বহনকারী দুটি নৌকা ডুবে অন্তত চার বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। লিবিয়ান রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে আল-খোমস উপকূলীয় শহরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ত্রিপোলি থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত উপকূলীয় শহর আল-খোমস।

মেক্সিকোতে জেন-জি বিক্ষোভ ঘিরে সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ১২০
মেক্সিকোতে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সরকারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভ-সংঘর্ষে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই পুলিশ কর্মকর্তা।

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর ফের ইসরায়েলি বাহিনীর গুলি
লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর ফের গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। দক্ষিণ লেবাননে টহলরত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ইউএনআইএফআইএল-এর ওপর এই হামলার ঘটনা ঘটে। বছরখানেক আগে হুথি ও ইসরায়েলের মধ্যে যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, সেই সমঝোতার নিয়মিত লঙ্ঘনের সর্বশেষ ঘটনা এটি। রোববার (১৬ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে ইউএনআইএফআইএল।

ভেনেজুয়েলায় হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প?
ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টানা কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক শক্তি সমাবেশের পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

হরমুজ প্রণালীতে ট্যাংকার জব্দের বিষয় নিশ্চিত করলো ইরান
ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) নিশ্চিত করেছে যে তারা শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকালে হরমুজ প্রণালীতে একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করেছে।

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ নেতানিয়াহু
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই আপত্তির ইঙ্গিত দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎস।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আর্কটিক অঞ্চল
আর্কটিক অঞ্চলের তীর এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত। ট্যাংকার, পণ্যবাহী জাহাজ, গবেষণা জাহাজ, বার্জ, ক্রুজ শিপ এমনকি ব্যক্তিগত ইয়টও সেখানে নিয়মিত চলাচল করছে। ২০২৬ সালের বসন্তে বরফ গলতে শুরু করলে এই চলাচল আরও বাড়বে। বরফ কমে যাওয়ায় আর্কটিক অঞ্চল আর আগের মতো দূরবর্তী বা ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না।

রাশিয়া-ইউক্রেন পাল্টাপাল্টি হামলা:তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ, নিহত ৪
রাশিয়ার বিমান ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। এর আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) ইউক্রেনীয় বাহিনীর হামলায় রাশিয়ার রিয়াজানের তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ ও বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পাওয়া অভিবাসীরাও এখন ‘নিরাপদ নয়’
আগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার পর নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন অভিবাসীরা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অভিবাসন নীতি সেই নিরাপত্তাবোধে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের কড়াকড়িতে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পাওয়া অভিবাসীরাও এখন ‘অনিরাপদ’ বোধ করছেন।

আশ্রয়প্রার্থী নীতিতে বড় পরিবর্তন আনছে যুক্তরাজ্য
আশ্রয়প্রার্থী নীতিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে যাক্তরাজ্য। দেশটি বলছে, এ সংস্কারে তারা অনুপ্রেরণা নিচ্ছে ডেনমার্কের মডেল থেকে—যা ইউরোপের অন্যতম কঠোর আশ্রয়নীতি এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দ্বারা ব্যাপক সমালোচিত।

