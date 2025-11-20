  2. আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৬ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে কর্মসূচি/ ছবি : ডব্লিওএইচও

বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর একজন জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতন কিংবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮৪ কোটি নারী এমন সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) । এমন সহিংসতাকে মানবতার আদি অবিচার উল্ল্যেখ করে বুধবার (১৯ নভেম্বর) নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ডব্লিওএইচও।   

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত এক বছরে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ৩১ কোটি ৬০ লাখ নারী ও কিশোরী শারীরিক কিংবা যৌন সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে আন্তর্জাতিক দিবস সামনে রেখে জাতিসংঘের প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০০০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ১৬৮টি দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংস্থাটির তথ্য মতে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২০২২ সালে বৈশ্বিক বৈদেশিক সহায়তার মাত্র ০.২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশি সাহায্য কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ২০২৪ সালে এ বরাদ্দ আরও হ্রাস পেয়েছে।

এ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী সংকট, বাস্তুচ্যুতি, পরিবেশগত অবনতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডব্লিউএইচও মহাপরিচালক টেডরস আধানম গেব্রিয়েসুস বলেছেন, নারীর প্রতি সহিংসতা মানবতার ইতিহাসে অন্যতম আদি ও মারাত্মক অবিচার। অথচ এটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব পাওয়া সমস্যাগুলোর একটি। অর্ধেক জনগণ ভয় এবং অনিরাপত্তার মধ্যে থাকলে কোনো সমাজই ন্যায়সংগত বা নিরাপদ দাবি করতে পারে না।

ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, বৈশ্বিক অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এখনো একটি অবহেলিত সংকট এবং তা মোকাবিলায় বরাদ্দ মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত।

সূত্র : আল-জাজিরা

