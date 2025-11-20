৩ মাসে এনভিডিয়ার আয় ৫৭ বিলিয়ন ডলার, বেড়েছে চিপের চাহিদা

৩ মাসে এনভিডিয়ার আয় ৫৭ বিলিয়ন ডলার, বেড়েছে চিপের চাহিদা
চিপ নির্মাতা কোম্পানি এনভিডিয়া প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয়ের খবর দিয়েছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিপুল ব্যয়ের কারণে বাজারে তৈরি হওয়া উদ্বেগ অনেকটাই কমিয়েছে।
কোম্পানি জানায়, তৃতীয় প্রান্তিকে তাদের রাজস্ব ৬২ শতাংশ বেড়ে ৫৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এর বেশিরভাগই এসেছে এআই ডেটা সেন্টারে ব্যবহৃত চিপের বিপুল চাহিদা থেকে। শুধু এই বিভাগ থেকেই বিক্রি বেড়ে ৫১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে—যা আগের বছরের তুলনায় ৬৬ শতাংশ বেশি।
এনভিডিয়া চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৬৫ বিলিয়ন ডলার বিক্রির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা বাজারের অনুমানের চেয়ে বেশি। এই ঘোষণার পর কোম্পানির শেয়ার আফটার-আওয়ার্স ট্রেডিংয়ে ৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং বলেন, এআই বুদবুদের কথা অনেক বলা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র দেখছি।
এনভিডিয়া বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি এবং এআই খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান সূচক হিসেবে বিবেচিত। তাই তাদের আর্থিক ফলাফল ও পূর্বাভাস ওয়াল স্ট্রিটে বিশেষ নজর কাড়ে।
তবে বিশাল আয় সত্ত্বেও বাজারে এআই খাতে অতিমূল্যায়নের আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি। এসব উদ্বেগেই গত কয়েকদিন এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক টানা চার দিন নিম্নমুখী ছিল। নভেম্বরে এখন পর্যন্ত সূচকটি প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে।
