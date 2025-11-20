  2. আন্তর্জাতিক

আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের অভিযান, ৩০ টিটিপি সদস্য নিহত

প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
১৩ নভেম্বর পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলার ওয়ানা ক্যাডেট কলেজে হামলার পর ক্ষতিগ্রস্ত প্রবেশপথের কাছে অবস্থান নেয় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী/ ফাইল ছবি: এএফপি

আফগান সীমান্তের কাছে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান ও এর সহযোগী গোষ্ঠীর অন্তত ৩০ সদস্যকে হত্যা করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলায় ১২ জন নিহত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পর বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এই তথ্য জানালো দেশটির সেনাবাহিনী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা এর সহযোগী গোষ্ঠীর সদস্য। পাশাপাশি ভারত এসব গোষ্ঠীকে সহায়তা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা।

খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কুররম জেলায় এ অভিযান চালানো হয়। এই প্রদেশের সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসী তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ফিরে আসার পর থেকে অঞ্চলটিতে সহিংসতা আরও বেড়েছে।

বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বলেছে, বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে পাকিস্তান পূর্ণ গতিতে অভিযান চালিয়ে যাবে।

ইসলামাবাদ বহুদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, কাবুল বিভিন্ন সন্ত্রাসীগোষ্ঠী, বিশেষ করে টিটিপিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, যারা পাকিস্তানে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতকেও সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেওয়ার জোরালো অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। যদিও ভারত ও আফগানিস্তান, দুই দেশই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।

গত সপ্তাহে ইসলামাবাদের একটি আদালতের বাইরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হওয়ার পরই নতুন করে উত্তেজনা বাড়ে। পাকিস্তান দাবি করেছে, হামলাটির পরিকল্পনা হয়েছিল আফগানিস্তান থেকে। তবে টিটিপির একটি অংশ ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে অবনতি হয়েছে। গত মাসের সীমান্ত সংঘর্ষে দুই দেশের মধ্যে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াই হয়, যাতে অন্তত ৭০ জন নিহত হয়। সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষের পর সীমান্ত এখনো বন্ধ রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশী একটি নাজুক যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছালেও ধারাবাহিক কয়েক দফা আলোচনার পরও চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত করা যায়নি। উভয়পক্ষই অচলাবস্থার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছে।

