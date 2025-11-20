আইএমএফ
দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তানের জিডিপি ৬.৫ শতাংশ হতে পারে
পাকিস্তান যদি দুর্নীতি ও দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করতে পারে তাহলে আগামী পাঁচ বছরে দেশটির জিডিপি ৫ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।
আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যৌথ এই প্রতিবেদনে পাকিস্তানের কর ব্যবস্থার সংস্কার, সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়া (প্রোকিউরমেন্ট) স্বচ্ছ করা এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ওপর তদারকি জোরদার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন নিয়মকানুন, অস্বচ্ছ বাজেটিং এবং রাজনৈতিক প্রভাববলয় বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং রাজস্ব আদায়ে দুর্বলতা তৈরি করছে।
বর্তমানে পাকিস্তান ৭ বিলিয়ন ডলারের আইএমএফ কর্মসূচির আওতায় এ বছর ৪.২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরে এগোচ্ছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে নভেম্বরের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে, যা সংস্কার পরিচালনার জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।
আইএমএফ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। তবে পাকিস্তান বলছে, তারা এরই মধ্যে কর ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন, কর ছাড় কমানো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের কর ব্যবস্থা জটিল ও বিকৃতিমূলক, অতিরিক্ত কর ছাড় ও বিশেষ আদেশ রাজস্ব আদায়ে ক্ষতি করছে, ফেডারেল বোর্ড অব রেভিনিউ (এফবিআর)-তে দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, ফিল্ড অফিসগুলোতে অতিরিক্ত স্বাধীনতা এবং এফবিআরের আইটি শাখার ওপর দুর্বল তদারকি রয়েছে।
আইএমএফ সুপারিশ করেছে—কর নীতি সহজ করা, এফবিআর পুনর্গঠন, অডিট ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম