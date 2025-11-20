সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে বেকারত্বের হার
ট্রাম্পের কঠোর বাণিজ্যনীতির মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে বেকারত্বের হার। আবার, এই সময়ের মধ্যেই ১ লাখেরও বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। রেকর্ড ৪৩ দিনের সরকারি শাটডাউনের পর প্রকাশিত দেশটির কর্মসংস্থান প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।
দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তানের জিডিপি ৬.৫ শতাংশ হতে পারে
পাকিস্তান যদি দুর্নীতি ও দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করতে পারে তাহলে আগামী পাঁচ বছরে দেশটির জিডিপি ৫ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।
৩ মাসে এনভিডিয়ার আয় ৫৭ বিলিয়ন ডলার, বেড়েছে চিপের চাহিদা
চিপ নির্মাতা কোম্পানি এনভিডিয়া প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয়ের খবর দিয়েছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিপুল ব্যয়ের কারণে বাজারে তৈরি হওয়া উদ্বেগ অনেকটাই কমিয়েছে।
ভারতীয় উড়োজাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ফের বাড়ালো পাকিস্তান
ভারতীয় উড়োজাহাজের ওপর আরোপিত আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ালো পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দেশটির এয়ারপোর্টস অথরিটি (পিএএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নতুন নোটিস অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞা ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
ভারতের কাছে ৯৩ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের কাছে ৯২.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দুটি অস্ত্র চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাংক ক্ষেপণাস্ত্র ও এক্সক্যালিবার নির্ভুল আর্টিলারি শেল। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এ তথ্য জানিয়েছে।
স্টারমারের নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা, যুক্তরাজ্য ছাড়তে পারেন ৫০ হাজার নার্স
যুক্তরাজ্যের নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা কার্যকর হলে দেশটি ছাড়তে পারেন প্রায় ৫০ হাজার নার্স। এমনই শঙ্কা দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক এক জরিপে। এতে দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা (এনএইচএস) পড়তে পারে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জনবল সংকটে।
তাইওয়ান ইস্যুতে জাপান ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে
জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সাম্প্রতিক তাইওয়ান সংক্রান্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে টোকিও ও বেইজিংয়ের সম্পর্ক দ্রুত অবনতি হচ্ছে।
ভিয়েতনামে ভারী বৃষ্টি-বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু
ভিয়েতনামে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির মধ্যাঞ্চলে বন্যায় বাড়ি-ঘর ডুবে গেছে। উদ্ধারকারীরা ডুবে থাকা বাড়ির ছাদ থেকে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৬ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। খবর এএফপির।
তুরস্কে অনুষ্ঠিত হবে কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলন
তুরস্ক আগামী বছর জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১ আয়োজন করবে এবং অস্ট্রেলিয়া সম্মেলনে সরকারি পর্যায়ের আলোচনায় নেতৃত্ব দেবে।
ফিলিপাইনের সাবেক মেয়রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ফিলিপাইনের এক সাবেক মেয়রকে একটি জালিয়াতি কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে মানব পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে এবং আরও তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২ মিলিয়ন পেসো জরিমানা করা হয়। খবর বিবিসির।
নেপালে ক্ষমতাচ্যুত ওলির সমর্থক ও তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষ
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি দেশজুড়ে উত্তেজনা কমাতে সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণের সিমারা শহরে বুধবার (১৯ নভেম্বর) ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সমর্থক ও তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তিনি এই আহ্বান জানালেন।
এবার যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস অব ওয়েলসের কাছে ক্ষমা চাইলো বিবিসি
এবার প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথরিনকে ‘কেট মিডলটন’ বলে উল্লেখ করার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে যুক্তরাজ্যের শতবর্ষী সংবাদমাধ্যম বিবিসি। গত সপ্তাহে আর্মিস্টিস ডে’র অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় বিবিসির সংবাদ উপস্থাপক রাজিনি বৈদ্যনাথন একাধিকবার কেট মিডলটন নামটি উচ্চারন করেছেন। ৪৩ বছর বয়সী জনপ্রিয় এই রাজপরিবারের সদস্যের বিবাহ-পূর্ব নাম ‘কেট মিডলটন’ বলায় দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
এমএসএম/জেআইএম