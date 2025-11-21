কম্বোডিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৬, আহত ২৪

কম্বোডিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৬, আহত ২৪
কম্বোডিয়ার মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত এবং ২৪ জনের বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। যাত্রীবাহী একটি রাতের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নদীতে পড়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দেশটির পুলিশ ও স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ভোররাত প্রায় ৩টার দিকে কাম্পং থম প্রদেশের একটি খালে বাসটি পড়ে যায়। বাসটিতে মোট ৩৭ জন যাত্রী ছিলেন। এটি উত্তরাঞ্চলের ওদ্দার মিনচে প্রদেশ থেকে রাজধানী ফনম পেনের দিকে যাচ্ছিল।
স্থানীয় গণমাধ্যম কাম্বোজা নিউজ জানিয়েছে, রাজধানীতে যাওয়ার পথে বাসটি সিয়েম রিপে যাত্রী তুলেছিল। সিয়েম রিপই কম্বোডিয়ার শীর্ষ পর্যটন স্থান। সেখানে বিশ্বখ্যাত আংকর ওয়াট মন্দির কমপ্লেক্স অবস্থিত।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকল যাত্রীই কম্বোডিয়া্র নাগরিক। দুর্ঘটনার সময় দুই চালক পালাক্রমে বাস চালাচ্ছিলেন এবং ধারণা করা হচ্ছে দুর্ঘটনার সময় চালকদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিহতদের মধ্যে আছেন কি না তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সার সোখা ফেসবুকে দুর্ঘটনাস্থলের ছবি প্রকাশ করেছেন যেখানে দেখা যায় ক্রেন দিয়ে অর্ধেক পানিতে ডুবে থাকা বাসটি টেনে তোলা হচ্ছে।
প্রাথমিকভাবে নিহতের সংখ্যা ১৩ বলা হলেও নদীতে উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পর তা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়ায়। আহতদের কাম্পং থমের প্রাদেশিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং নিহতদের মরদেহ অ্যাম্বুল্যান্সে পরিবারগুলোর কাছে হস্তান্তর করেছে কর্তৃপক্ষ।
জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কমিটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে কম্বোডিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৭০০ জন মারা গেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের প্রায় ৮০০ মৃত্যুর তুলনায় কিছুটা কম।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম