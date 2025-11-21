  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা: নতুন বাণিজ্য রুট খুঁজছে আফগানিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
আফগানিস্তানের তোরখাম সীমান্ত। ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্ক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর প্রভাব সীমান্তের দুই পাশের মানুষের ওপরই পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান বাণিজ্যকে বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা শুরু করেছে।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করে আসছে যে, আফগানিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে—যা তালেবান সরকার অস্বীকার করে।

গত সপ্তাহে আফগানিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী (অর্থনৈতিক বিষয়ক) আব্দুল গনি বারাদর ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানের বদলে বিকল্প রুটে বাণিজ্য পরিচালনা করুন।

পাকিস্তান আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। দেশটি আফগানিস্তানে চাল, ঔষধ ও বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করে। একই সঙ্গে পাকিস্তান ২০২৪ সালে আফগানিস্তানের মোট রপ্তানির ৪৫ শতাংশ গ্রহণ করেছে।

অক্টোবরের ১২ তারিখ গোলাগুলির ঘটনায় মৃত্যুর পর সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেলে, ডজনখানেক আফগান ট্রাক পণ্য নিয়ে সীমান্তে আটকে পড়ে। পরে একটি নাজুক যুদ্ধবিরতি হলেও ক্ষতি আর পুষিয়ে ওঠেনি।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান জয়েন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানায়, দুই দেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি ডলারেরও বেশি এবং প্রায় ২৫ হাজার সীমান্তকর্মী প্রভাবিত হয়েছেন।

বারাদর সতর্ক করে বলেন, ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীলতা না কমালে কাবুল সরকার কোনো সহায়তা করবে না।

নতুন করে কোনো বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় তালেবান সরকার এখন বাণিজ্য রুটের বিকল্প হিসেবে ইরান, মধ্য এশিয়া—এমনকি আরও দূরবর্তী অঞ্চলের দিকেও নজর দিচ্ছে।

সূত্র: এএফপি

