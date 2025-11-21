  2. আন্তর্জাতিক

হাসপাতালে হবু স্ত্রীর সঙ্গে নাচ, দায়িত্ব থেকে সরানো হলো ভারতীয় ডাক্তারকে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
হাসপাতালে হবু স্ত্রীর সঙ্গে নাচ, দায়িত্ব থেকে সরানো হলো ভারতীয় ডাক্তারকে
হবু স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতাল কক্ষে নাচের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান ডা. ওয়াকার সিদ্দিকি/ ছবি: এক্স (সাবেক টুইটার) থেকে সংগৃহীত

হবু স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতাল কক্ষে নাচের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসককে। ওয়াকার সিদ্দিকি নামে পরিচিত ওই ডাক্তার হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন।

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে হাসপাতাল প্রশাসন তার সরকারি বরাদ্দকৃত বাসস্থানের বরাদ্দও বাতিল করে ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠায়।

দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্ব পাওয়া পোস্টেড ওয়াকার সিদ্দিকিকে ভিডিওতে এক তরুণীর সঙ্গে নাচতে দেখা যায়। ওই তরুণীকে সিদ্দিকির হবু স্ত্রী বলে দাবি করা হচ্ছে। তাদেরকে হাসপাতালের ওপরতলার একটি বন্ধ কক্ষে নাচতে দেখা যায়। ভিডিওটি গত বুধবার প্রকাশ্যে আসে ও দ্রুতই ব্যাপক নজর কাড়ে।

স্থানীয় মেডিক্যাল অফিসার বিরেন্দ্র সিং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নজরে নিয়ে ডা. সিদ্দিকির কাছে ব্যাখ্যা চান। তবে তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে পরদিনই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সিদ্দিকিকে জরুরি বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ও তার জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ খালি করানো হয়।

এ বিষয়ে বিরেন্দ্র সিং বলেন, এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য ও কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ও বিষয়টি বিভাগের বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বলছে, ঘটনাটি হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে আলোচনা তৈরি করেছে ও স্থানীয়দের মধ্যেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের সংকটের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা সরকারি চিকিৎসকদের শৃঙ্খলা ও পেশাগত আচরণ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।