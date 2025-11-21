সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কলকাতায়ও ভূমিকম্প অনুভূত
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এই ভূমিকম্পের প্রভাবে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়। অনেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় ঘরের পাখা ও দেয়ালে ঝোলানো সামগ্রী সামান্য দুলতে দেখা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ্যে বর্ণবাদী আরচণ-বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন ভারতীয়রা
গবেষণা বলছে, অভিবাসনবিরোধী মনোভাব থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ক্ষোভ, সবকিছুর কেন্দ্রে এখন ভারতীয় অভিবাসী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। সংগঠিত ঘৃণা গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধু অক্টোবরে এক্সে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ ও বিদেশিবিদ্বেষ ছড়ানো প্রায় ২৭০০ পোস্ট পাওয়া গেছে। ইলন মাস্ক প্ল্যাটফর্মটি নেওয়ার পর এমন কনটেন্ট আরও অবারিতভাবে ছড়াচ্ছে বলে মনে করেন গবেষকরা।
কী আছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনায়
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার খসড়া করা এই পরিকল্পনায় মস্কো দখলকৃত বিশাল অংশের ভূখণ্ড ছাড়তে বাধ্য করা হবে কিয়েভকে, এমন প্রস্তাবই রয়েছে।
কম্বোডিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৬, আহত ২৪
কম্বোডিয়ার মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত এবং ২৪ জনের বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। যাত্রীবাহী একটি রাতের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নদীতে পড়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দেশটির পুলিশ ও স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ভোররাত প্রায় ৩টার দিকে কাম্পং থম প্রদেশের একটি খালে বাসটি পড়ে যায়।
হিন্দু স্ত্রীকে খ্রিস্টান ধর্মে আনার আশা প্রকাশ করলেন জেডি ভ্যান্স
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি আশা করেন একদিন তার স্ত্রী তার মতোই খ্রিষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত হবেন। তবে এই মন্তব্য ভারতের ভেতরে এবং ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মান্তরকে ঘিরে পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।
পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা: নতুন বাণিজ্য রুট খুঁজছে আফগানিস্তান
পাকিস্তানের সঙ্গে প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্ক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর প্রভাব সীমান্তের দুই পাশের মানুষের ওপরই পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান বাণিজ্যকে বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা শুরু করেছে।
দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, পাইলটের মৃত্যু
দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনের সময় বিধ্বস্ত হলো ভারতের তেজস যুদ্ধবিমান। এতে পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২১ নভম্বর) বিকেলে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেডের’ (এইচএএল) তৈরি যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়।
অস্ট্রেলিয়ায় কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ ডিসেম্বরে
অস্ট্রেলিয়া সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খোলা নিষিদ্ধ হবে। ফলে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্করা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারে এবং তাদের বিদ্যমান অ্যাকাউন্টও বন্ধ বা মুছে দেওয়া হয়।
ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলের বড় অংশ রাশিয়াকে দিতে হতে পারে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন পাওয়া একটি ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলের একটি বড় অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হতে পারে এবং নিজেদের সেনাবাহিনীও উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট করতে হবে। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউক্রেন কখনোই ন্যাটোতে যোগ দেবে না বলে অঙ্গীকার করবে।
নোবেল পুরস্কার নিতে দেশ ছাড়লেই ‘পলাতক’ বিবেচিত হবেন মাচাদো
ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার নিতে নরওয়ের উদ্দেশে দেশ ছাড়লে ‘পলাতক’ বলে বিবেচিত হবেন। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানান ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব।
এসএএইচ