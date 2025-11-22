  2. আন্তর্জাতিক

সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি

ভেনেজুয়েলার আশপাশে বেসামরিক বিমান চলাচলে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ভেনেজুয়েলার আশপাশে বেসামরিক বিমান চলাচলে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা
ফাইল ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার আশপাশে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসামরিক বিমান চলাচলের বিষয়ে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর বিশাল সমাবেশের মধ্যে ‌‘বর্ধিত সামরিক তৎপরতা’র কারণে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় বিমান চলাচলের সময় সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) প্রধান বিমান সংস্থাগুলোকে সতর্ক করেছে।

শুক্রবার জারি করা সতর্কতায়, ভেনেজুয়েলা বা এর আশপাশে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতি বিমানের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যদিও বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়নি।

সেপ্টেম্বর থেকে ভেনেজুয়েলা একাধিক সামরিক মহড়া পরিচালনা করেছে এবং হাজার হাজার সামরিক ও রিজার্ভ বাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। তবে ভেনেজুয়েলা কখনো বেসামরিক বিমান চলাচলকে লক্ষ্যবস্তু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।

এফএএ এই অঞ্চলে পরিচালিত মার্কিন বেসামরিক বিমান চলাচলের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবে এবং যথাযথভাবে সমন্বয় করবে বলে জানানো হয়েছে।

আমেরিকান এয়ারলাইন্স শুক্রবার জানিয়েছে যে, তারা অক্টোবরে ভেনেজুয়েলার ওপর দিয়ে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রেখেছে। ডেল্টা এয়ার লাইন্স এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধ জানালেও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসন তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে, যার মধ্যে মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগও রয়েছে।

ক্যারিবিয়ান সাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজের ওপর চলমান আক্রমণে মার্কিন বাহিনী জড়িত। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ২০টি জাহাজে আক্রমণ করেছে, যার মধ্যে ৮০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। এসব ঘটনায় মাদক পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

কিন্তু মার্কিন সামরিক বাহিনী এমন কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি যে, এসব জাহাজ এবং তাদের যাত্রীরা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল বা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি ছিল। ফলে আইন বিশেষজ্ঞরা ট্রাম্প প্রশাসনকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রকাশ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগ এনেছেন। 

