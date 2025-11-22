  2. আন্তর্জাতিক

মেক্সিকোতে মেয়র হত্যাকাণ্ডে ৭ দেহরক্ষী গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মেক্সিকোতে মেয়র হত্যাকাণ্ডে ৭ দেহরক্ষী গ্রেফতার
মেক্সিকোতে মেয়র হত্যাকাণ্ডে ৭ দেহরক্ষী গ্রেফতার/ ছবি : এএফপি

মেক্সিকোর সহিংসতা ও সংঘবদ্ধ অপরাধে জর্জরিত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মিচোয়াকানের উরুপানের মেয়র কার্লোস মানজো শহরের কেন্দ্রস্থলে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত হন। এই হামলার ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এক হামলাকারী প্রাণ হারান।

ওই ঘটনায় মেয়র কার্লোসের নিজের দেহরক্ষী নিরাপত্তা দলের সাত সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া নিরাপত্তারক্ষীরা সক্রিয় পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং এ হত্যাকাণ্ডে সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে আটক হয়েছেন।

গত ১ নভেম্বর ‘ডে অব দা ডেড’ উপলক্ষ্যে পরিবারের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য দিবালোকে মানজোকে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থলে, একটি ১৭ বছর বয়সী কিশোর হামলার মূল কার্যকারী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং হামলার পরপরই মেয়রের নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেন।

স্থানীয় ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে সংগঠিত অপরাধচক্র জড়িত ছিল।

মানজোর হত্যাকাণ্ড মেক্সিকো জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে পশ্চিমাঞ্চলের মিচোয়াকান রাজ্যে ফেডারেল নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪০ বছর বয়সী কার্লোস মানজো মাত্র এক বছরের বেশি সময় ধরে উরুয়াপানের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় থেকেই মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। ফলে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়লেও একইসঙ্গে শত্রুও তৈরি হয়।

গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত মানজোর সাত নিরাপত্তারক্ষী তার বিধবা স্ত্রী গার্সিয়া কিরোজকে নিরাপত্তা দিতেন। কিরোজকে রাজ্য কংগ্রেস উরুয়াপানের নতুন মেয়র হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হোর্হে আরমান্দো এন, যিনি এল লিসেনসিয়াদো নামে পরিচিত, তাকে আটক করা হয়েছে। তাকে মানজো হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, তিনি সম্ভবত জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল এর নেতৃত্বদানকারী একটি অপরাধী গোষ্ঠীর প্রধান।

সূত্র : আল-জাজিরা

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।