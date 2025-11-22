  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক সংগঠনের প্রধানকে পদত্যাগের আহ্বান

প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া চোলিল স্তাকুফ/ ছবি : ইউটিউব থেকে নেওয়া

ইন্দোনেশিয়া তথা বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামিক সংগঠন নাহদাতুল উলামা (এনইউ) তাদের চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া চোলিল স্তাকুফকে পদত্যাগের জন্য তিন দিন সময় দিয়েছে। ইসরায়েলে-গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলে পক্ষে বিবৃতি দেওয়া অতিথিকে আমন্ত্রণের জেরে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের অভিযোগ, তিনি গত আগস্টে এনইউ-এর একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মার্কিন গবেষক ও সাবেক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা পিটার বারকোভিটসকে আমন্ত্রণ জানান। ওই কর্মসূচিতে পিটার প্রকাশ্যে ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিকে বাতিল করে দেন।

এনইউ নেতৃত্ব বলছে, আন্তর্জাতিক জায়োনিস্ট নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো সংগঠনের নীতি ও সদস্যদের অনুভূতির প্রতি অসম্মানজনক। পাশাপাশি স্তাকুফের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও তোলা হয়েছে। এনইউ–এর কর্মকর্তা নাজিব আজকা জানিয়েছে, বিষয়টি সংগঠনের ভেতরে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

এ ঘটনায় স্তাকুফ মধ্যে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, বারকোভিটসের পটভূমি যথাযথভাবে যাচাই না করায় এটি হয়েছে। এনইউ নেতৃত্ব সদস্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, ঘটনাটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুযায়ী সমাধান করা হবে।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়া ইসরায়েলের গাজা অভিযানের তীব্র সমালোচক এবং ফিলিস্তিনের দুই-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করে। তাই এ ঘটনায় দেশে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র : সিএনএন

