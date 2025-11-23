  2. আন্তর্জাতিক

শিলিগুড়ির চিকেন’স নেকে সতর্কতা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জরুরি বৈঠক

প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নড়ে চড়ে বসে। এরপরেই পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির চিকেনস নেকে বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির ভারতীয় চার বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। এই বৈঠকে মূলত বলা হয় স্ম্যাক বা স্টেট সাবসিডিয়ারি মাল্টি এজেন্সি সেন্টার।

সূত মারফত জানা গেছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ), সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি), সিআইএসএফ, ভারতীয় সেনাসহ কেন্দ্রীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং একাধিক নিরাপত্তা সংস্থাকে নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

সূত্র মারফত আরও জানা গেছে, ওই বৈঠকে শিলিগুড়ির করিডোরের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সীমান্ত এলাকায় নজরদারি দ্বিগুণ করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যও তুলে ধরেছেন এই বৈঠকে।

মূলত এই বৈঠকে প্রত্যেক নিরাপত্তা সংস্থা নিজেদের নিরাপত্তা নজরদারি নিয়ে কিছু পরামর্শ রেখেছেন। বিশেষত সীমান্ত এলাকার রেলস্টেশন, মহাসড়ক, রেল সেতুতে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা এই শিলিগুড়ি করিডোরে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি যেন তৈরি হতে না পারে সেদিকেই কড়া নজর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর।

ডিডি/টিটিএন

