রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে জেনেভায় জরুরি বৈঠক শুরু

প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে জেনেভায় কূটনৈতিক বৈঠক শুরু/ ছবি : এএফপি

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে রোববার (২৩ নভেম্বর) জেনেভায় সমবেত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্রদের প্রতিনিধিদল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে এ বৈঠককে ঘিরে কূটনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল ইউক্রেনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জেনেভায় বৈঠক করছেন। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দফতরের প্রধান আন্দ্রি ইয়ারমাকও এ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

এছাড়াও এ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ‘ই-থ্রি’ নামে পরিচিত ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা।

মাসব্যাপী আলোচনার পর প্রস্তুতকৃত, যুক্তরাষ্ট্র–সমর্থিত ২৮ দফার শান্তি প্রস্তাবে ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ছাড়তে এবং সামরিক সক্ষমতা কমাতে বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব ফাঁস হওয়ার পরই ইউরোপীয় দেশগুলোতে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।

শনিবার (২২ নভেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউক্রেনের মিত্ররা জানিয়েছে, এ প্রস্তাবটিকে তারা চূড়ান্ত নয় বরং কেবল ‘খসড়া’ হিসেবে বিবেচনা করছে। ইইউ এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্থায়ী ও ন্যায়সংগত শান্তির জন্য এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। তবে সীমান্ত বলপ্রয়োগে পরিবর্তন অগ্রহণযোগ্য।

এদিকে এ ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে ইউক্রেনকে আগামী বৃহস্পতিবার(২৭ নভেম্বর) পর্যন্ত সময় দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে শুক্রবার(২১ নভেম্বর) ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেনকে এটি মেনে নিতেই হবে। তবে পরদিন তিনি জানিয়েছেন, এটি তার চূড়ান্ত প্রস্তাব নয় তবে তিনি শান্তি চুক্তি চান।

এদিকে জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেছেন, তার দেশ ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর একটির মুখোমুখি।

যুদ্ধ বন্ধে জেনেভায় শুরু হওয়া কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে পূর্ব ইউক্রেনে জাপোরিঝিয়া ও দোনেৎস্কে রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ইউক্রেনীয় বাহিনী তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) ইউক্রেন মস্কো অঞ্চলের একটি তাপ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপক ড্রোন হামলা চালায় যাতে বড়ো অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং হাজারো মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে।

সূত্র : ইউরো নিউজ

