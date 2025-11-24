ট্রাম্পের প্রচেষ্টার জন্য ইউক্রেন কৃতজ্ঞ: জেলেনস্কি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কিয়েভকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সব প্রচেষ্টার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ইউক্রেন কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি, প্রতিটি আমেরিকান হৃদয়ের প্রতি এবং বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র ইউক্রেনীয়দের জীবন বাঁচিয়েছে। খবর রয়টার্সের।
জেলেনস্কি ইউরোপ, জি৭ এবং জি২০ দেশগুলোর গোষ্ঠীগুলোকে তাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই সমর্থন বজায় রাখার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি বলেন, এ কারণেই আমরা শান্তির দিকে প্রতিটি পদক্ষেপে এত সাবধানতার সঙ্গে কাজ করছি। সবকিছু সঠিকভাবে কাজ করতে হবে যেন আমরা সত্যিকার অর্থে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারি এবং যুদ্ধ আবার না ঘটে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার ইউক্রেনকে ‘অকৃতজ্ঞ’ বলে উল্লেখ করার পর জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) ট্রাম্প অভিযোগ করেন, রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা সত্ত্বেও ইউক্রেন ওয়াশিংটনের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে না।
ঠিক এমন সময় ট্রাম্প এই অভিযোগ জানিয়েছেন, যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর একটি প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা জেনেভায় বৈঠকে বসেছেন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ইউক্রেনের নেতৃত্ব আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি শূন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তিনি একই সঙ্গে যুদ্ধকে ‘একটি মানবিক বিপর্যয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও তার পূর্বসূরি জো বাইডেনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তবে তিনি কোথাও রাশিয়া বা পুতিনের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো নিন্দা জানাননি।
এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ‘অকৃতজ্ঞ’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে ইউক্রেন ৩৫ হাজার কোটি ডলার সহায়তা পেলেও জেলেনস্কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।
টিটিএন