মালয়েশিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ায় শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া/ ফাইল ছবি: এএফপি

মালয়েশিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। আগামী বছর থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটির সরকার। শিশুদের সাইবারবুলিং, প্রতারণা ও যৌন নিপীড়নের মতো অনলাইন ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

মালয়েশিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল জানান, অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি দেশের বয়স নির্ধারণ ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে তারা এ ব্যবস্থাটি চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, আগামী বছর থেকে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো সরকারে সিদ্ধান্ত মেনে ১৬ বছরের কম বয়সীদের অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ বন্ধ করবে।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এরই মধ্যে টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট, গুগল, মেটা (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মালিক প্রতিষ্ঠান)–এর বিরুদ্ধে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট তৈরির অভিযোগে মামলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় আগামী মাস থেকেই ১৬ বছরের কম বয়সীদের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, ডেনমার্ক ও গ্রিস একসঙ্গে বয়স যাচাই করার জন্য একটি অ্যাপ পরীক্ষামূলকভাবে চালাচ্ছে।

মালয়েশিয়ার প্রতিবেশী দেশ ইন্দোনেশিয়াও এ বছরের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের কথা বলেছিল। তবে পরে তারা বয়সসীমা কঠোর না করে শুধু ক্ষতিকর কনটেন্ট ফিল্টার ও শক্তিশালী বয়স যাচাইয়ের নিয়ম চালু করে।

মালয়েশিয়া সম্প্রতি অনলাইন জুয়া, জাতি, ধর্ম ও রাজপরিবার সম্পর্কিত সংবেদনশীল বিষয়বস্তু ছড়ানোর অভিযোগে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর ওপর নজরদারি বাড়িয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেকোনো প্ল্যাটফর্ম বা মেসেজিং সেবার মালয়েশিয়ায় ব্যবহারকারী ৮০ লাখের বেশি হলে তাদের সরকারি লাইসেন্স নিতে হবে।

সূত্র: রয়টার্স
