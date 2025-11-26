  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের সমস্যার দায় ইমরান খান ও তার সহযোগীদের দিলেন নওয়াজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
নওয়াজ শরিফ

পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যার জন্য কেবল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানই নন, বরং যারা তাকে ক্ষমতায় এনেছিলেনও তারাও সমানভাবে দায়ী। বুধবার (২৬ নভেম্বর) পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিএমএল-এন সভাপতি নওয়াজ শরিফ এমন মন্তব্য করেছেন।

লাহোরে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে নওয়াজ শরিফ দাবি করেন, উপনির্বাচনে মিথ্যা, গালি, অশালীনতা, অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা পরাজিত হয়েছে।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, পিটিআই সরকারের সময়ে পাকিস্তানের অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, দোষ শুধু পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার নয়, বরং যারা তাকে এগিয়ে এনেছে তারাও দায়ী। তিনি সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানান।

নওয়াজ শরিফ দাবি করেন, তার শাসনামলে দেশ দ্রুত এগোচ্ছিল এবং তিনি পাকিস্তানকে আইএমএফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত করেছিলেন। যদি সেই উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত থাকতো, আজ পাকিস্তান বিশ্বে ভিন্ন মর্যাদা থাকতো।

তার অভিযোগ, পিটিআই সরকার সব অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অর্জন নষ্ট করেছে এবং দেশে অশালীনতার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের শাসনামলে দেশ শুধু ধ্বংসই দেখেছে।

তিনি আরও বলেন, পিটিআই সরকার যেন ক্রিকেট খেলতেই এসেছে—আর পাঁচ বছর সেটাই করেছে।

নওয়াজ শরিফ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও পাঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের প্রশংসা করে বলেন, তারা দেশকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকট থেকে টেনে তুলেছেন। তার দাবি, বর্তমান সরকার দেশকে ডিফল্ট থেকে বাঁচিয়েছে এবং দেড় বছরে মূল্যস্ফীতি কমিয়েছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান এখন নতুন উচ্চতায় ওঠার পথে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিটিআইয়ের সাম্প্রতিক উপনির্বাচন বয়কটের ঘোষণা নিয়েও সমালোচনা করেন।

সূত্র: জিও নিউজ

