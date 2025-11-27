  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ায় হাঙরের আক্রমণে নারী পর্যটক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্রাউডি বে সৈকত/ ছবি : এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্রাউডি বে সৈকতে হাঙরের আক্রমণে এক নারী পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের বয়স ২০ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই ঘটনায় আরেকজন সুইস পুরুষ পর্যটক গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার(২৭ নভেম্বর) সকালে স্থানীয় সময় সাড়ে ৬টার দিকে জরুরি পরিষেবা খবর দেওয়া হয়। দু’জনকে হাঙর কামড়েছে বলে জানানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু’জনকে সাহায্য করেন তবে এক নারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ক্রাউডি বে সিডনি থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার উত্তরে। এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি কোন প্রজাতির হাঙর এ আক্রমণে জড়িত ছিল।

নিউ সাউথ ওয়েলস অ্যাম্বুলেন্স সুপারিনটেনডেন্ট জোশুয়া স্মাইথ জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। একজন পথচারীর আহত পুরুষ পর্যটকের পায়ে টুর্নিকেট বেঁধে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন।

ঘটনার পর সার্ফ লাইফ সেভিং নিউ সাউথ ওয়েলস জানিয়েছে, কাছাকাছি সব সমুদ্রসৈকত কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হবে। ড্রোনের সাহায্যে হাঙরটি খোঁজা হচ্ছে।

সংস্থার প্রধান নির্বাহী স্টিভ পিয়ার্স বলেন, এটি একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি। আমরা নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। তিনি এলাকাবাসী ও পর্যটকদের আপাতত পানি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

সূত্র : সিএনএন
