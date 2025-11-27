থাইল্যান্ডের প্রয়াত রানিকে শ্রদ্ধা জানাতে গোলাপি রঙের হাতি

থাইল্যান্ডের প্রয়াত রানিকে শ্রদ্ধা জানাতে গোলাপি রঙের হাতি
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের গ্র্যান্ড প্যালেসের সামনে ১১টি গোলাপি রঙের হাতি সারিবদ্ধভাবে মাথা নত করে প্রয়াত রানি সিরিকিটের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাতির গায়ে গোলাপি রঙ করা হয়।
গত অক্টোবরে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সিরিকিট। তিনি বর্তমান রাজা মহা ভাজিরালংকর্নের জননী এবং থাইল্যান্ডের দীর্ঘতম সময় শাসনকারী রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজের স্ত্রী।
থাই সমাজে রাজপরিবার অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। ঘরবাড়ি থেকে অফিস–সরকারি ভবন সব জায়গাতেই তাদের প্রতিকৃতি টাঙানো থাকে। সিরিকিটের মরদেহ এক বছরের জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় শোকানুষ্ঠানের অংশ হিসেবে শায়িত রয়েছে।
আয়ুথায়া প্রদেশের রয়্যাল এলিফ্যান্ট ক্রাল ভিলেজের মালিক লাইটোংরিয়ান মিপান শোভাযাত্রাটি আয়োজন করেন। গোলাপি রঙে রাঙানো হাতিগুলোকে শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত অ্যালবিনো হাতির প্রতীক ধরে সাজানো হয়।
হাতির প্রতি সিরিকিটের বিশেষ অনুরাগ থেকেই তিন দশক ধরে এ প্রাণীর যত্নে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন বলে জানান লাইটোংরিয়ান। তার ভাষ্য অনুযায়ী, রানীর পরামর্শে এ পর্যন্ত ১০০–এর বেশি রাজহাতির প্রজনন হয়েছে।
তিনি বলেন, মহারানী আমাকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন এবং হাতি পালনের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আজ আমরা তার সামনে দেখাতে এনেছি যে শাবকগুলো তার নির্দেশ মেনে চলে।
রানীর মৃত্যুতে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এক বছরের শোকাবস্থা ঘোষণা করেছে সরকার। সাধারণ জনগণকে ৯০ দিন কালো বা সাদা শোকের পোশাক পরতে অনুরোধ করা হয়েছে।
সূত্র : ব্যাংকক পোস্ট
কেএম