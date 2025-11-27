  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

ইউক্রেনের অবৈধ নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তি অর্থহীন: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, বর্তমান ইউক্রেনীয় নেতৃত্ব ‘অবৈধ’ হওয়ায় তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি সই করা অর্থহীন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) তিনি এই মন্তব্য করেন।

চীনের সঙ্গে বিবাদে না জড়াতে জাপানের প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সপ্তাহে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানা তাকাইচির সঙ্গে টেলিফোন আলাপে চীনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা আর না বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়ছে।

ক্রিমিয়া সেতু বিস্ফোরণে জড়িত ৮ জনের আজীবন কারাদণ্ড

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর ২০২২ সালে ক্রিমিয়া সেতু বিস্ফোরণের ঘটনায় আটজনকে আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছে রাশিয়ার একটি সামরিক আদালত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা, সংগঠিতভাবে অস্ত্র সংগ্রহ এবং দু’জনের ক্ষেত্রে বিস্ফোরক চোরাচালানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

হংকংয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৬৫, নিখোঁজ ২৭০

হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো এলাকার কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ৭২ জন যাদের মধ্যে ৪৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরও ২৭৯ জন।

ওয়াশিংটনে হামলার ঘটনায় আফগান নাগরিকদের অভিবাসন স্থগিত

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই জন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করে আহত করার ঘটনায় আফগান নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) এমন ঘোষণা দিয়েছে।

৩ নভোচারীকে নিয়ে মহাকাশ স্টেশনে রওয়ানা দিয়েছে রুশ রকেট

রাশিয়ার সোয়ুজ এমএস-২৮ মহাকাশযান সফলভাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এর উদ্দেশে উড্ডয়ন করেছে। নভোচারী ও মহাকাশপ্রেমীদের জন্য সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওতে এ উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখা যায়।

রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফ্রান্সে আটক ৩

রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং মানবিক সংস্থার আড়ালে অর্থ পাচারের অভিযোগে ফ্রান্সে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। প্যারিস প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার স্বার্থে ফরাসি ভূখণ্ডে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া আরেক ব্যক্তিকে বিচারিক নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।

ভারতে সুবিধা করতে পারছে না টেসলা, কৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি টেসলা ভারতে বড় ধরনের বিক্রির চ্যালেঞ্জের মধ্যেও সবচেয়ে বড় সেলস ও সার্ভিস হাব চালু করেছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলের গুরগাঁও (গুরুগ্রাম) শহরে খোলা এই কেন্দ্রটিতে রয়েছে অভিজ্ঞতা প্রদর্শনী কেন্দ্র, চার্জিং সুবিধা ও বিক্রয়োত্তর সেবা—সবই এক ছাদের নিচে।

অস্ট্রেলিয়াতে নগ্ন ছবি বানানো এআই ওয়েবসাইটের কার্যক্রম বন্ধ

অস্ট্রেলিয়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(এআই) ব্যবহার করে শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক নগ্ন ছবি তৈরি করা তিনটি ওয়েবসাইটের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমন তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা।

