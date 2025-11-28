থাইল্যান্ডে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৮২

থাইল্যান্ডে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৮২
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে টানা ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় ৮২ জনের প্রাণহানির খবর প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও বহু অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র সামনে আসছে বলে জানিয়েছেন থাই কর্তৃপক্ষ।
থাইল্যান্ডের দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগ জানিয়েছে, দক্ষিণ প্রদেশের ১২টি এলাকার প্রায় ১০ লাখ পরিবার এবং ৩০ লাখের বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সপ্তাহান্তে শুরু হওয়া বন্যার পানি নাখোন সি থাম্মারাত, পাত্তালুং, সঙখলা, ত্রাং, সাতুন, পাত্তানি ও ইয়ালা প্রদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল নাগাদ অধিকাংশ এলাকায় পানি কমে এলেও পাত্তানি ও নাখোন সি থাম্মারাতে পানি এখনো বিপৎসীমার ওপরে অবস্থান করছে।
সরকারি মুখপাত্র সিরিপং অংকাশাকুলকিয়াত জানিয়েছেন, শুধু সঙখলা প্রদেশেই মৃতের সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ৫৫–এ পৌঁছেছে। এতে সাত প্রদেশ মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৮২।
তিনি বলেন, প্রত্যাশা করা হচ্ছে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যার মধ্যে সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নদীর পানি স্বাভাবিক মাত্রার নিচে নেমে যাবে।
এদিকে থাই প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল সঙখলায় সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এতে দক্ষিণের প্রধান নগরী হাত ইয়াইও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
