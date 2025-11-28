চীনের ইতিহাসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন

চীনের ইতিহাসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন
চীনের জাতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে এবার রেকর্ডসংখ্যক প্রার্থী আবেদন করেছে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকারি খাতে স্থায়ী চাকরির আকর্ষণ বৃদ্ধির ফলে এবার প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
চীনের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শনিবার (২৯ নভেম্বর) ও রোববারের (৩০ নভেম্বর) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রায় ৩৭ লাখ প্রার্থী নিবন্ধন করেছেন যা চীনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। এবার প্রথমবারের মতো বিভিন্ন পদের জন্য বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৫ থেকে ৩৮ বছর, এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীদের জন্য ৪০ থেকে ৪৩ বছর করা হয়েছে।
সারা দেশে ৩৮ হাজার ১০০টি শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে গড়ে একটি পদের জন্য প্রায় ৯৭ জন প্রতিযোগিতা করবেন।
কিছু পদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছেছে। চীনা গণমাধ্যমগুলোর তথ্য মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনান প্রদেশের মিয়ানমার সীমান্তবর্তী শহর রুইলির ইমিগ্রেশন অফিসারের পদের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে। এখানে একটি পদের বিপরীতে অনুমোদিত আবেদনকারী ৬ হাজার ৪৭০ জন।
দেশটিতে বাড়তে থাকা অবসর উত্তর জনসংখ্যা ও পেনশন ঘাটতি মোকাবিলার অংশ হিসেবে গত অক্টোবরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা বৃদ্ধির ঘোষণা দেয় চীনা সরকার।
গত বছর সরকার ১৯৫০–এর দশকের পর প্রথমবারের মতো অবসর বয়স ধীরে ধীরে বাড়ানোর পরিকল্পনা অনুমোদন করে। নারী ব্লু-কলার কর্মীদের অবসর বয়স ৫০ থেকে ৫৫, নারী হোয়াইট-কলারের (অফিসভিত্তিক চাকরি) ৫৫ থেকে ৫৮, আর পুরুষদের অবসর বয়স ৬০ থেকে ৬৩ করা হবে।
সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান/সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট
কেএম