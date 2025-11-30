  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলা, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলা/ ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ভ্যালির স্টকটন এলাকায় একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। হামলাকারী এখনো পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে সান জোয়াকিন কাউন্টি শেরিফের দপ্তর।

জানা যায়, রোববার (৩০ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার কিছু আগে লুসাইল অ্যাভিনিউ এলাকায় গুলির শব্দ শুনে পুলিশে খবর দেয় আশপাশের লোকজন। ঘটনাস্থল স্টকটন শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে।

শেরিফ দপ্তরের মুখপাত্র হিদার ব্রেন্ট জানান, একটি ডেইরি কুইনের পেছনের ভোজসভা ও মিলনমেলায় পারিবারিক অনুষ্ঠান চলাকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে কিশোর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক—সব বয়সী মানুষ রয়েছে। তাদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি ‘টার্গেটেড’ বা লক্ষ্যভিত্তিক হামলা হতে পারে। তবে এখনো তদন্তের তথ্য সীমিত বলেও জানান হিদার ব্রেন্ট।

ঘটনাটি তদন্ত করছে সান জোয়াকিন কাউন্টি শেরিফের দপ্তর। হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চলছে।

সূত্র: সিএনএন
কেএএ/

