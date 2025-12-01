  2. আন্তর্জাতিক

এবার কি তবে ফিলিপাইন?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
এবার কি তবে ফিলিপাইন?
প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবিতে ফিলিপাইনে ব্যাপক বিক্ষোভ/ ছবি: এএফপি

সম্প্রতি সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে বিভিন্ন দেশ। প্রতিবাদীদের তোপের মুখে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগও করেছেন বেশ কয়েকজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইন।

সরকারি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে ‘ট্রিলিয়ন-পেসো কেলেঙ্কারি’ ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ফেরদিনান্দ ‘বংবং’ মারকোস জুনিয়রের পদত্যাগ দাবিতে রোববার (৩০ নভেম্বর) ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায়।

কিলুসাং বায়ান কন্ত্রা-কোরাকোট (কেবিকেবিকে) বা পিপলস মুভমেন্ট এগেইনস্ট করাপশন আয়োজিত এই বিক্ষোভে অংশ নেয় ২০ হাজারের বেশি মানুষ, যা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আরও পড়ুন>>
এশিয়ায় হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা, দেশে দেশে বাড়ছে প্রাণহানি
দেশে দেশে পলাতক নেতাদের বিচার: কেমন ছিল পরিণতি?
ঐতিহাসিক বিচার/ ক্ষমতার চূড়া থেকে মৃত্যুদণ্ডের মঞ্চে যেসব সরকারপ্রধান

এদিন লুনেতা ন্যাশনাল পার্ক থেকে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় মালাকানাং প্যালেসের দিকে মিছিল যাত্রা শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা মারকোস ও ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা দোতার্তের কুমিরাকৃতির কুশপুতুল ‘করাপ্ট-কোডাইল’ বহন করে দুর্নীতির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। তাদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে ‘মার্কোস রিজাইন’, ‘জেইল অল দ্য করাপ্ট’সহ বিভিন্ন স্লোগান লেখা ছিল।

ফিলিপাইনে দুই শক্তিশালী টাইফুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও শত শত মানুষের মৃত্যুর পর সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ জোরদার হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বিপুল অর্থের বড় অংশই মিলেছে রাজনৈতিক মহলের ব্যক্তিগত পকেটে— অনেক প্রকল্প হয় ভুয়া, নয়তো অকার্যকর।

দায় এড়াতে না পেরে শীর্ষ পর্যায়ের দুই মন্ত্রী এরই মধ্যে পদত্যাগ করেছেন। একই কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সাবেক সংসদ সদস্য জাল্ডি কো দাবি করেন, প্রেসিডেন্ট মারকোস নিজেই তাকে ১৭০ কোটি ডলার বরাদ্দ দিতে বলেছিলেন সন্দেহজনক ‘ভুতুড়ে প্রকল্পের’ জন্য। তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১০০ কোটি পেসো নগদ অর্থ ভরা স্যুটকেস প্রেসিডেন্টের বাসভবনে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ‘অনলাইনে যে কেউ যে কোনো দাবি করতে পারে। প্রমাণ থাকলে দেশে এসে তা দেখান।’ 

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট উত্তরাধিকার সূত্রে ‘দুর্নীতি আর পরিবারতন্ত্রের’ প্রতীক হওয়ায় জনগণের ক্রোধ এখন ব্যক্তিমুখী হয়েছে। ২১ বছর বয়সী ছাত্র ও বিক্ষোভকারী ম্যাট ভিলানুয়েভা বলেন, ওরা আমাদের নির্বোধ ভাবে। ন্যায়বিচার চাইলে আমাদের রাস্তায় নামতেই হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনে মূল ধারার বিরোধী দল ম্যানিলার ঐতিহাসিক ইডিএসএ অ্যাভিনিউতে আলাদা সমাবেশ আয়োজন করে ‘ট্রিলিয়ন পেসো মার্চ’ নামে। তারা প্রথমে শুধু ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা দোতার্তের পদত্যাগ দাবি করছে। এ সমাবেশে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নেয়।

বিক্ষোভ ঠেকাতে ম্যানিলাজুড়ে ১২ হাজার পুলিশ মোতায়েন করে প্রশাসন। প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের সব প্রবেশপথ কন্টেইনার ভ্যান ও কাঁটাতার দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়। কেবিকেবিকের মিছিল প্যালেস থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে এসে থেমে যায়। সেখানেই কুশপুত্তলিকা ছিঁড়ে ফেলে বিক্ষোভকারীরা।

এই দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে তদন্ত করছে স্বাধীন কমিশন ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আইসিআই), যেখানে অন্তত ৯ হাজার ৮৫৫টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অনিয়মের সন্দেহে চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দেড় শতাধিক বিলিয়ন পেসো প্রকল্পের টাকা সম্ভবত দুর্নীতিতে হারিয়ে গেছে।

সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।