বাংলাদেশে টিউলিপ সিদ্দিকের কারাদণ্ড, কী বলছে ব্রিটিশ মিডিয়া?

বাংলাদেশে টিউলিপ সিদ্দিকের কারাদণ্ড, কী বলছে ব্রিটিশ মিডিয়া?
বাংলাদেশে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার পাশাপাশি টিউলিপ সিদ্দিককে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এই খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের প্রায় সবগুলো মিডিয়া।
বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি ও শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির সংসদ সদস্য। সমালোচনার মুখে গত জানুয়ারিতে দেশটির সিটি মিনিস্টার পদ ছাড়তে বাধ্য হন টিউলিপ। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ রেহানার ১০ কাঠা সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার (১ ডিসেম্বর)। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলাটিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর, তার বোন শেখ রেহানাকে সাত বছর ও তার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
এই রায় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ মিডিয়া।
দ্য গার্ডিয়ান টিউলিপকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন করেছে। তাদের প্রথম প্রতিবেদনে শিরোনাম, ‘Bangladesh court sentences UK MP Tulip Siddiq to two years prison in absentia’ (বাংলাদেশের আদালত যুক্তরাজ্যের এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে অনুপস্থিতিতে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন)।
গার্ডিয়ান আরেকটিকে প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘What led to Bangladesh trial of former UK minister Tulip Siddiq in her absence? ’ (যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে বিচারের পেছনে কারণ কী ছিল?)।
ফিন্যান্সিয়াল টাইমস শিরোনাম করেছে ‘Ex-UK minister Tulip Siddiq receives two-year jail sentence in Bangladesh’ (বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের দুই বছরের কারাদণ্ড)।
স্কাই নিউজ লিখেছে, ‘Labour MP Tulip Siddiq sentenced to two years in prison at corruption trial in Bangladesh’ (লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ড)।
দ্য টেলিগ্রাফ লিখেছে, ‘Tulip Siddiq jailed for two years over corruption in Bangladesh’ (বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিযোগে টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড)।
যুক্তরাজ্যের আরেক প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট লিখেছে, ‘Labour MP Tulip Siddiq handed two-year prison sentence for corruption in Bangladesh’ (লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিযোগে দুই বছরের কারাদণ্ড)।
মাই লন্ডন লিখেছে, ‘London MP Tulip Siddiq handed jail sentence in Bangladesh after trial in her absence’ (লন্ডনের এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে অনুপস্থিতিতে বিচারের পর কারাদণ্ড)।
এলবিসি লিখেছে, ‘Labour MP Tulip Siddiq sentenced to two years in prison following corruption trial in Banglades ‘ (লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে দুর্নীতির বিচারে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে)।
মেট্রোর শিরোনাম, ‘Labour MP Tulip Siddiq sentenced to jail over corruption in Bangladesh’ (লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিযোগে কারাদণ্ড)।
আইটিভি শিরোনাম করেছে, ‘Labour MP Tulip Siddiq given jail sentence in Bangladesh after corruption trial’ (লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে বাংলাদেশে দুর্নীতির বিচারের পর কারাদণ্ড)।
দ্য সান লিখেছে, ‘Labour MP & ex-minister Tulip Siddiq JAILED in absentia over corruption weeks after her aunt was sentenced to death’ (খালার মৃত্যুদণ্ডের কয়েক সপ্তাহ পর লেবার পার্টির এমপি ও সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিককে দুর্নীতির অভিযোগে অনুপস্থিতিতে কারাদণ্ড)।
ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড পত্রিকা ডেইলি স্টার লিখেছে, ‘Labour MP sentenced to two years in prison after major corruption scandal’ (লেবার পার্টির এমপিকে বড় দুর্নীতি কেলেঙ্কারির পর দুই বছরের কারাদণ্ড)।
