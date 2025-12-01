  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ/ ছবি : এএফপি

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে মস্কোতে বৈঠকে বসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) মস্কোতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিবৃতিতে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, উইটকফের সঙ্গে বৈঠকটি আগামীকাল দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। এটি পুতিন ও উইটকফের মধ্যে একাধিক বৈঠকের সর্বশেষ আয়োজন।

বৈঠকটি এমন সময় হতে যাচ্ছে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। পুতিনের দাবির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র অতিমাত্রায় সহনশীল বলে এ প্রস্তাব ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।

গত সপ্তাহে পুতিন তার পূর্বশর্ত পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মস্কোকে সামরিক অভিযান থামাতে হলে কিয়েভকে রাশিয়ার দাবি করা অঞ্চলগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নতুবা রুশ সেনাবাহিনী সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সেসব অঞ্চলগুলো দখলে রাখবে।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বলছে, চলতি সপ্তাহটি ইউক্রেনের জন্য টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। এদিকে ফ্রান্সে সফররত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউরোপের সমর্থন আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় চার বছর ধরে চলমান যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

সূত্র : এএফপি

কেএম

