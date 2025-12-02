ভারতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে সংঘর্ষ, খাবারের নমুনা গেলো ফরেনসিকে

ভারতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে সংঘর্ষ, খাবারের নমুনা গেলো ফরেনসিকে
ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আলিগড়ে একটি বিয়ের আসরের খাবারের টেবিলে ‘বিফ কারি’ অর্থাৎ গরুর মাংস লেখা স্টিকার নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটে বলে সোমবার (১ ডিসেম্বর) জানায় স্থানীয় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে ডাইনিং কাউন্টারের সামনে ‘বিফ কারি’ লেখা একটি স্টিকার দেখে আপত্তি জানান আকাশ ও গৌরব কুমার নামে দুই অতিথি। তারা বিষয়টি মোবাইলে ভিডিও করার চেষ্টা করলে হট্টগোল বাধে ও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। একই সঙ্গে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।
সার্কেল অফিসার সর্বম সিং জানান, ক্যাটারার ও মারামারিতে জড়িত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল। তবে সেদিন রাতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, মাংসের প্রকৃতি ফরেনসিক রিপোর্টে স্পষ্ট হওয়ার পরই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।
জানা গেছে, আপত্তি জানানো অতিথির একজন গৌরব কুমার ক্যাটারারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই ‘বিফ কারি’ লেখা হয়েছিল।
পুলিশ বলছে, ‘বিফ’ শব্দটি বহু ক্ষেত্রে মহিষের মাংস, যা ভারতে বৈধ ও গরুর মাংস, যা নিষিদ্ধ- উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি থেকে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
এদিকে, ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপির একদল কর্মী সিভিল লাইন্স থানায় জড়ো হয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
অন্যদিকে, বিএসপি নেতা সালমান শাহিদ থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন, বিজেপি কর্মীরা ‘অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ’ ও ‘অযথা চাপ’ সৃষ্টি করছেন। এমনকি, বিষয়টি যে ভুল বোঝাবুঝি থেকে ঘটেছে বলে বারবার ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও, মানতে চাইছেন না।
সূত্র: দ্য হিন্দু, দ্য টেলিগ্রাফ
এসএএইচ