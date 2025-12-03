  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিম তীরে ২ ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
পশ্চিম তীরে ২ ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে একটি বাড়ি গুড়িয়ে দেয় ইসরায়েলি বাহিনী/ ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে দুই ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) হেবরন ও রামাল্লায় এ দুটি ঘটনা ঘটে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, হেবরনের আবু দাজান এলাকায় ১৭ বছর বয়সী মুহান্নাদ আল-জুঘায়েরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই কিশোর নাকি র‍্যামিং হামলা (গাড়ি দিয়ে ধাক্কা) চালিয়ে দুই ইসরায়েলি সেনাকে আহত করেছিলেন।

তবে রামাল্লা থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক নূর ওদেহ বলেন, ওই কিশোর আসলেই হামলা করেছিল কিনা, তা নিশ্চিত নয়; কারণ কোনো তদন্তই শুরু হয়নি।

নূর ওদেহ জানান, কিশোরটি প্রথমে আহত হয় ও পরে হেবরনের দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে একটি গাড়ির ভেতর তার মরদেহ পাওয়া যায়। ইসরায়েলি বাহিনী এখন নিয়ম মেনে তার লাশ আটকে রেখেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অন্যদিকে, রামাল্লার উত্তরে উম্ম সাফা গ্রামের কাছে ১৮ বছর বয়সী মুহাম্মদ আসমারকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। ওদেহ জানান, ওই কিশোরকে প্রথমে ইসরায়েলি সেনারা আটক করেন, পরে মাটিতে ফেলে গুলি করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা নিয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা একজন ফিলিস্তিনি পুরুষকে হত্যা করেছে, যিনি বসতি এলাকায় সেনাদের ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করেছিলেন। ইসরায়েলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ম্যাগেন ডেভিড আদম জানিয়েছে, এই ঘটনায় দুই ইসরায়েলি সামান্য আহত হয়েছেন।

সম্প্রতি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান তৎপরতা বেড়েছে। হেবরনের তিনটি হাসপাতালের আশপাশে অভিযান চালানো হয় ও বেথলেহেমের পশ্চিমে আল-ওয়ালাজা গ্রামে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ভেঙে ফেলা হয়।

তাছাড়া নাবলুসের উত্তর-পশ্চিমে বুরকা গ্রামে ইসরায়েলি বাসিন্দারা হামলা চালান। তারা একটি ট্র্যাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় ও আরেকটি গাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে একটি বাড়ির দেয়ালে স্প্রে পেইন্টে লেখা দেয়।

পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি বসতি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বেআইনি। গত বছর আন্তর্জাতিক আদালতও জানিয়েছিলেন, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের উপস্থিতি অবৈধ ও তা অবিলম্বে শেষ হতে হবে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।