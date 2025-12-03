  2. আন্তর্জাতিক

বিকেলে মদ বিক্রির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো থাইল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালা হচ্ছে। ছবি: এএফপি (ফাইল)

বিকেলে মদ বিক্রির ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নিয়েছে থাইল্যান্ড। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে ছয় মাসের জন্য বিকেলে মদ কেনা-বেচা চালু করা হয়েছে।

আগে দেশটিতে বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এখন সকাল ১১টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মদ বিক্রি করা যাবে। এই সময়ের মধ্যে সরকারি কমিটি পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে।

দীর্ঘদিনের এই বিধিনিষেধ মূলত সরকারি কর্মচারীরা যেন অফিস সময় মদপান করতে না পারে— সে উদ্দেশ্যে চালু হয়েছিল।

থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী সোফন সারাম বলেন, অতীতে ভিন্ন পরিস্থিতি ছিল। এখন সময় বদলেছে।

সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে— বর্তমান পরিস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা যৌক্তিক।

থাইল্যান্ড একটি প্রধানত বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং বৌদ্ধ ধর্মে মদপানকে অনৈতিক বলে বিবেচনা করা হয়। তাই ধর্মীয় ছুটির দিনে মদ বিক্রি এখনো নিষিদ্ধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা–এর তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ার মধ্যে থাইল্যান্ডের অ্যালকোহল সেবনের হার বেশি।

২০২১ সালে দেশটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারে বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে ছিল।

২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোয় প্রায় ৩৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সূত্র: এএফপি

